Drama en Estados Unidos: investigan el secuestro de la madre de una reconocida periodista

El secuestro de la madre de una de las periodistas más reconocidas de la televisión estadounidense mantiene en vilo a Estados Unidos y generó una enorme repercusión mediática.
Nancy Guthrie, de 84 años y madre de la conocida presentadora del Today Show, Savannah Guthrie, fue reportada desaparecida en Arizona en circunstancias sospechosas. Autoridades del FBI investigan un posible secuestro mientras la familia lanza pedidos públicos de prueba de vida.
Se trata de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, una figura clave del periodismo televisivo, con un millonario patrimonio y alto perfil público, cuyo caso pasó rápidamente de una denuncia por desaparición a una investigación federal por posible secuestro.
La mujer, de edad avanzada, fue vista por última vez en su vivienda del estado de Arizona. La alerta se encendió cuando no respondió llamados ni mensajes y tampoco asistió a compromisos habituales, lo que resultó extraño para su entorno cercano. Familiares dieron aviso a las autoridades y, con el correr de las horas, la preocupación fue en aumento.
Durante los primeros operativos, la policía encontró indicios que reforzaron la hipótesis de un delito. La vivienda fue preservada como escena y se detectaron señales de violencia, lo que descartó rápidamente la posibilidad de una desaparición voluntaria. A partir de ese momento, la investigación quedó en manos de fuerzas estatales y federales.
La situación se vuelve aún más delicada debido al estado de salud de la mujer, quien requiere medicación diaria y cuidados especiales. Las autoridades la consideran una persona vulnerable, lo que elevó el nivel de urgencia en la búsqueda y activó protocolos especiales.
Equipos con perros rastreadores, drones y recursos tecnológicos avanzados fueron desplegados en la zona, mientras se analizan distintas líneas de investigación. Hasta el momento no hay detenidos ni sospechosos identificados, aunque los investigadores aseguran que no descartan ninguna hipótesis.
El caso tuvo un fuerte impacto público no solo por la gravedad del hecho, sino también por el perfil de la familia involucrada. La periodista afectada es una de las caras más visibles de la televisión en Estados Unidos y cuenta con una extensa trayectoria profesional y un importante patrimonio económico.
En medio de la angustia, realizó un pedido público cargado de emoción, solicitando a quienes tengan a su madre que se comuniquen y aporten una prueba concreta de que sigue con vida. Apeló a la humanidad de los responsables y al apoyo de la comunidad, mientras el país entero sigue con atención un caso que combina drama, misterio y una fuerte exposición mediática.
Mientras la investigación avanza y se multiplican los operativos, la familia y las autoridades mantienen la esperanza de que la mujer sea hallada con vida y que el caso pueda resolverse en las próximas horas.