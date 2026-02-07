Desaparición y misterio

Drama en Estados Unidos: investigan el secuestro de la madre de una reconocida periodista

Nancy Guthrie, de 84 años y madre de la conocida presentadora del Today Show, Savannah Guthrie, fue reportada desaparecida en Arizona en circunstancias sospechosas. Autoridades del FBI investigan un posible secuestro mientras la familia lanza pedidos públicos de prueba de vida.