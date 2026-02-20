Tragedia en Egipto: al menos 18 trabajadores murieron tras el choque entre un camión y una camioneta

Un violento choque entre un camión y una camioneta dejó al menos 18 muertos este jueves en Egipto, en un episodio que conmocionó a la zona por la magnitud de los daños.
El grave siniestro conmocionó a la zona por la magnitud de los daños.
Un violento choque entre un camión y una camioneta dejó al menos 18 muertos este jueves en Egipto, en un episodio que conmocionó a la zona por la magnitud de los daños.
El siniestro ocurrió en el llamado “Eje 30 de Junio”, al sur de la provincia de Port Said. Hasta el momento, no se informó oficialmente cómo se produjo la colisión.
Según el reporte difundido por medios locales, la camioneta trasladaba a un grupo de pescadores que se dirigían a trabajar en granjas piscícolas de la región cuando quedó involucrada en el impacto.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Trabajo citado por el medio, todos los ocupantes de ese vehículo murieron. Además, se indicó que las víctimas serían oriundas de la ciudad y el distrito de Matareya, en la provincia de Dakahlia.
Las imágenes publicadas por la página oficial del gobernador de Dakahlia mostraron una escena de destrucción total: la camioneta quedó completamente aplastada entre dos camiones de carga y con restos esparcidos a lo largo de la ruta.
En paralelo, el primer ministro Mustafa Madbouly expresó sus condolencias a los familiares y ordenó que se entregue asistencia económica a las víctimas, según información atribuida a AP en la cobertura.
Por su parte, el gobernador de Port Said se presentó en el lugar y visitó a los heridos en hospitales locales, con el objetivo de garantizar la atención médica y acelerar el restablecimiento del tránsito en la zona.