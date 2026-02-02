Video impactante: un auto escapó por poco antes de que el asfalto colapsara en una estación de servicio

Una escena de película se vivió en El Cairo cuando el suelo cedió de manera repentina en una estación de servicio y se abrió un enorme socavón en cuestión de segundos, generando pánico entre quienes estaban en la zona.
Un socavón de unos 15 metros de profundidad se formó en una estación de servicio de Egipto, dejó al menos dos heridos y quedó registrado en un video donde un vehículo logra escapar por segundos.
Una escena de película se vivió en El Cairo cuando el suelo cedió de manera repentina en una estación de servicio y se abrió un enorme socavón en cuestión de segundos, generando pánico entre quienes estaban en la zona.
De acuerdo con los primeros reportes, el hundimiento alcanzó una profundidad cercana a los 15 metros y afectó al menos dos locales del lugar, donde se encontraban las personas que resultaron heridas.
El episodio se viralizó por un video difundido en redes sociales: se ve el instante en que el asfalto se abre con violencia y un vehículo consigue salir del área apenas a tiempo, evitando ser “tragado” por el cráter.
Mientras avanzan las tareas de control y evaluación del terreno, los informes preliminares apuntan a que el colapso podría estar vinculado con trabajos de excavación realizados en una obra en construcción cercana.
Hasta el momento, no hubo una confirmación oficial más allá del saldo de heridos reportado inicialmente, y el caso quedó bajo análisis para determinar responsabilidades y evitar nuevos desprendimientos en el área afectada.