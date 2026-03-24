Seguridad vial

Rafaela: un camionero extranjero dio 1.03 en el alcoholímetro y secuestraron su vehículo

En un operativo de control realizado por la APSV durante este martes feriado, se realizó el control a un transporte de combustible. El chofer profesional duplicaba el límite permitido para conductores particulares y violaba la tolerancia cero que rige para el sector.