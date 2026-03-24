Rafaela: un camionero extranjero dio 1.03 en el alcoholímetro y secuestraron su vehículo
En un operativo de control realizado por la APSV durante este martes feriado, se realizó el control a un transporte de combustible. El chofer profesional duplicaba el límite permitido para conductores particulares y violaba la tolerancia cero que rige para el sector.
Al realizarse el test de alcoholemia obligatorio, el dispositivo arrojó un resultado de 1.03 g/l de alcohol en sangre.
En una jornada marcada por el movimiento turístico y los controles preventivos debido al feriado nacional, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) detectó una situación de altísimo riesgo en las rutas santafesinas.Durante un operativo de control vehicular de rutina, los agentes detuvieron la marcha de un camión de gran porte a la altura de Rafaela que transportaba combustible, conducido por un hombre de nacionalidad extranjera.
Al realizarse el test de alcoholemia, el dispositivo arrojó un resultado de 1.03 g/l de alcohol en sangre. El dato causó alarma entre las autoridades, no solo por la magnitud de la falta, sino por la naturaleza de la carga: un vehículo cisterna con material inflamable circulando por los corredores de la provincia bajo los efectos del alcohol.
Ante la contundencia del resultado, el personal de seguridad vial procedió de manera inmediata a aplicar los protocolos correspondientes para estos casos. Según informaron fuentes oficiales, se labró el acta de infracción y se le retuvo la licencia de conducir al transportista.
Asimismo, el vehículo fue retirado de la circulación para evitar cualquier tipo de siniestro que pudiera derivar de la falta de idoneidad del conductor. Cabe recordar que, para los conductores profesionales, la normativa vigente en la provincia y el país exige tolerancia cero, por lo que el registro de 1.03 g/l representa una negligencia severa que pone en jaque la seguridad pública.
Bajo la consigna de prevenir conductas de riesgo, la Guardia Provincial mantuvo una presencia activa en los principales corredores del territorio.
Un despliegue Federal en territorio santafesino
Bajo la consigna de prevenir conductas de riesgo, la Guardia Provincial mantuvo una presencia activa en los principales corredores del territorio.
"En los puestos se revisa documentación, alcoholemia, dispositivos de seguridad y cuestiones de seguridad pública", explicaron fuentes del organismo enfatizando que el objetivo es garantizar un retorno seguro para todos los santafesinos.
Puntos de fiscalización activos
Durante la jornada de este martes, los controles se distribuyeron de manera estratégica en los siguientes puntos:
Centro y Norte: RN 34 (Angélica y Luis Palacios), RN 19 (Josefina), RN 11 (Videla, Avellaneda y Las Toscas), y el cruce de RN 95 y RN 98 en Tostado.
"En los puestos se revisa documentación, alcoholemia, dispositivos de seguridad y cuestiones de seguridad pública", explicaron fuentes del organismo.
Región Santa Fe y alrededores: RN 168 (Colastiné Sur), Autopista Rosario-Santa Fe (KM 141, Sauce Viejo) y RP 4 en el empalme con RP 13.
Sur provincial: RN 33 (Ex peaje Casilda), RP 14 (Bombal), RP 21 (Fighiera) y Autopista a Rosario (KM 22).
Desde la APSV recordaron a los viajeros la importancia de respetar los límites de velocidad, el uso obligatorio del cinturón de seguridad y la prohibición absoluta de consumo de alcohol antes de conducir. "La seguridad vial es un compromiso compartido", concluyeron.