Se incendió un furgón en Santo Tomé

Un incendio se desató dentro de un vehículo utilitario este viernes, cerca del mediodía, en inmediaciones de donde la calle Macías intercepta la avenida 7 de Marzo en Santo Tomé.
Ocurrió durante el mediodía de este viernes en calle Macías, cerca de la avenida 7 de Marzo. Una dotación de la Agrupación de Bomberos Zapadores extinguió las llamas.
Un incendio se desató dentro de un vehículo utilitario este viernes, cerca del mediodía, en inmediaciones de donde la calle Macías intercepta la avenida 7 de Marzo en Santo Tomé.
Una dotación de la Agrupación de Bomberos Zapadores de la mencionada ciudad del departamento La Capital llegó instantes más tarde hasta la escena.
Para ese entonces, las llamas ya estaban afectando varias partes del Renault Master que estaba detenido sobre la cinta asfáltica.
El humo negro salía de la zona del motor y también del habitáculo.
El propietario había intentado, sin éxito, apagar el incendio usando su matafuegos triclase.
Para los uniformados, no fue difícil extinguir el incendio con el uso de una manguera.
Se trataba de un furgón con caja térmica, que sufrió importantes daños en toda su parte delantera, incluyendo la cabina.
Una patrulla del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I colaboró durante el operativo para brindar seguridad a los vecinos y transeúntes.