Una enfermera descubrió a un hombre abusando de su hijo dentro de un hospital público

Un hombre cuyos datos personales no trascendieron hasta el momento quedó detenido este viernes por la mañana, en la ciudad de Helvecia del departamento Garay en Santa Fe, acusado de un gravísimo hecho del cual resultó víctima un niño de dos años de edad.
Fuentes judiciales confirmaron a El Litoral que el episodio se suscitó dentro de una habitación del Hospital local, donde se encontraba internado el niño, que estaba al cuidado de su padre.
El acusado fue trasladado a sede policial de la Unidad Regional VII. Foto: Archivo
Una enfermera que realizaba su recorrido habitual en un sector de internación, abrió la puerta y sorprendió al hombre que tenía los pantalones bajos, en una inequívoca situación de abuso infantil, que luego habría sido constatada por otros profesionales de la salud.
En flagrancia
En medio de una crisis de nervios, la mujer intentó salir de la pieza para solicitar ayuda y se produjo un forcejeo en el que el hombre, descubierto en flagrancia, intentó retenerla.
La agresión sexual fue advertida por una enfermera que prestaba servicios en el lugar. Foto: Archivo
Por el caso tomó conocimiento la Unidad Fiscal de Helvecia, del Ministerio Público de la Acusación, desde donde se ordenaron medidas tendientes a preservar la evidencia, entre las que consta la recepción de declaraciones a testigos directos del hecho.
Lesiones genitales
En cuanto al estado de salud de la víctima, se supo que presentaría lesiones en zona genital. Asimismo, fue puesto a disposición de las autoridades de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia.
Fuentes cercanas al caso señalaron que si bien el niño estaba al cuidado de su padre, se encontraba en situación de adoptabilidad.
También trascendió que tiene un hermano mellizo, el cual esta mañana se encontraba al cuidado de la madre, que es una joven, también menor de edad.