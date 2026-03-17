El Príncipe Andrés quedó investigado por abuso sexual en una fiesta vinculada a Epstein
Una mujer denunció que fue tocada sin su consentimiento durante un evento organizado por Jeffrey Epstein en Nueva York cuando tenía 17 años, revelando detalles del encuentro y del entorno en el que ocurrió.
Una mujer lo acusa al principe de abuso sexual en el marco del caso Epstein. Crédito: REUTERS.
Caroline Kaufman, una mujer de Nueva York, acusó al príncipe Andrés de York de haberla abusado cuando ella tenía 17 años, en el marco del caso Epstein. Según relató, pensó que asistiría a un casting de modelaje, pero la situación fue muy distinta a lo que esperaba.
“Parecía haber hasta 100 chicas, y algunas eran modelos. Había otros hombres y miraban a su alrededor con curiosidad. Pero quien más destacó fue Andrew, pues parecía ser la estrella del espectáculo”, contó Kaufman.
Kaufman aseguró que el primer contacto con el príncipe fue inmediato y sin su consentimiento. “Cuando me saludó, me tocó el pecho. Ni siquiera se presentó ni preguntó mi nombre. Solo preguntó mi edad”, recordó.
Al decirle que tenía 17 años, el príncipe reaccionó con entusiasmo, observando a las jóvenes de manera “juguetona”, como si todas estuvieran allí para ser seleccionadas. “No esperaría que alguien de la familia real actuara de la manera en que él lo hizo. Fue una forma muy vulgar de comportarse”, afirmó.
Kaufman comparó la situación con un burdel: “Era casi como un burdel donde las chicas estaban alineadas y el tipo escogía a la que quería. Era un mercado de carne. Para él, las mujeres no eran más que trozos de carne”.
Denuncias contra Andrés de York se sumaron al caso Epstein.
Reaperturade lainvestigación
Paralelamente, las autoridades de Nuevo México reabrieron la investigación sobre Zorro Ranch, la enorme propiedad vinculada a Jeffrey Epstein, donde se sospecha que ocurrieron abusos durante años.
Ean Royal, un joven de 28 años que pasó parte de su infancia cerca del rancho, aportó un testimonio que llamó la atención de los investigadores: “He recorrido la zona en un vehículo todoterreno y me he tomado todo mi tiempo conduciendo y contemplando su inmensidad. Si realmente hubiera querido [enterrar a alguien], tenía el espacio y la capacidad. Podría haberlo hecho sin problema”.
La reapertura de la causa busca esclarecer los hechos ocurridos en la propiedad y determinar si existen cuerpos u otras evidencias relacionadas con los delitos de Epstein.
Contexto del caso
El testimonio de Kaufman se suma a una serie de denuncias que involucran a personajes cercanos a Epstein, quien murió en 2019 mientras estaba bajo custodia federal. Las acusaciones ponen de relieve la presunta participación de figuras de la élite internacional en abusos a menores.