Bill Clinton respondió a todas las preguntas sobre Jeffrey Epstein

El congresista republicano James Comer, presidente del comité que tomó declaración a Bill Clinton acerca de su relación con el pederasta Jeffrey Epstein, aseguró el viernes (27.02.2026) que el exmandatario de Estados Unidos respondió a todas las preguntas e insistió en que lo dicho por él "exonera" al actual presidente Donald Trump de cualquier delito en el marco del caso.
James Comer dio detalles a la prensa sobre el testiminio de Clinton.
Comer se expresó así en una declaración a los medios al cierre de la declaración de Clinton, que se realizó a puerta cerrada en Chappaqua, estado de Nueva York, y duró algo más de seis horas.
"Creemos que esta fue una declaración muy productiva. Debo decir que el presidente Clinton respondió a todas las preguntas o intentó responderlas", aseguró Comer.
La declaración de este viernes ha supuesto la primera vez en la historia que un expresidente se ha visto obligado a testificar ante el Congreso.
La intervención de Clinton tuvo lugarun día después de que su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, declarara también ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.
Clinton "exoneró" de culpa a Trump
Bill Clinton ya aseguró en su declaración inicial ante el comité que él nunca supo nada de los crímenes que Epstein habría cometido y que no hizo nada malo e insistió en que de haber conocido esos delitos los habría denunciado.
Por su parte, el congresista Comer también aseguró que "con base en todas la evidencia" aportada por Clinton y otros testigos del caso, el presidente Trump "ha quedado exonerado desde hace tiempo".
Clinton con una mujer de identidad reservada. Archivos Epstein.
"Hoy, el expresidente Clinton exoneró al presidente Trump durante el interrogatorio de los demócratas. Afirmó que no tiene información de que el presidente Trump haya hecho nada malo y que éste nunca le dijo nada que le hiciera pensar que estaba involucrado con Epstein", escribió a su vez el congresista en un comunicado posterior en X.
Ni Trump ni Clinton han sido acusados nunca de ningún delito ligado con Jeffrey Epstein, con quien mantuvieron una relación años antes de que sus delitos salieran a la luz y de que se quitara la vida en prisión en 2019.