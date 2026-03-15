Irá a prisión un hombre que abusó sexualmente de dos de sus hijas en la ciudad de Santa Fe

Un hombre de 52 años fue condenado a 18 años de prisión por haber abusado sexualmente de dos de sus hijas menores de edad en la ciudad de Santa Fe. Así fue dispuesto por unanimidad por un tribunal integrado por los jueces Lisandro Aguirre y Sebastián Szeifert y la jueza Rosana Carrara, en el marco de un juicio oral que se llevó a cabo en los tribunales de la capital provincial.
La fiscal Jorgelina Moser Ferro estuvo a cargo de la investigación de los ilícitos, y el fiscal Esteban Morales representó al MPA en el debate.
Tras conocer el veredicto, sostuvo que “si bien aún no conocemos los fundamentos del fallo, valoramos positivamente que se haya condenado al autor de los ilícitos", y destacó que "el monto de la pena dispuesta es similar al que habíamos solicitado en nuestros alegatos".
Abusos
Morales señaló que “el condenado vulneró la integridad sexual de dos de sus hijas en reiteradas oportunidades, durante la infancia y la adolescencia de ellas”.
“Los abusos tuvieron lugar tanto en una casa ubicada en la zona norte de la ciudad, en la que convivieron con la madre de las niñas y otras dos hijas, como en espacios públicos en inmediaciones de dicha vivienda”, precisó.
El funcionario del MPA refirió que “estos hechos, por la modalidad, frecuencia y duración, la corta edad de las niñas al inicio de los abusos, la relación que los une y la diferencia de edad, tuvieron entidad suficiente para interferir en el libre y progresivo desarrollo sexual de las víctimas”.
“Las niñas lograron develar lo sucedido mayo de 2023 a partir de una investigación penal que se inició a raíz de una denuncia realizada por otra víctima del entorno familiar que manifestó sufrir abusos por parte del condenado”, puntualizó.
Delitos
El padre de las víctimas fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal calificado (por el vínculo, la guarda y la convivencia en relación a las dos víctimas y promoción a la corrupción de menores agravada (por el vínculo, la guarda y la convivencia).
Identidad
Las iniciales del condenado son SA. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de sus hijas, quienes comparten el apellido con él.