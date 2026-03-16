Allanamiento en Santa Rosa de Lima por una causa de abuso sexual

Un procedimiento policial realizado durante la mañana del lunes en barrio Santa Rosa de Lima terminó con un hombre detenido en el marco de una investigación por un presunto abuso sexual. La medida judicial se concretó en una vivienda de calle Mendoza al 4700 y fue ordenada por la fiscal Jorgelina Moser Ferro, a cargo de la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual.
El operativo fue llevado adelante por agentes policiales que llegaron al lugar con una orden de allanamiento surgida a partir de avances en la investigación del caso. Según trascendió, durante el curso de las pesquisas surgió la sospecha de que el hombre investigado podría tener armas de fuego en su poder.
Con ese dato en mano, los uniformados irrumpieron en el inmueble con el objetivo de secuestrar cualquier tipo de armamento que pudiera estar vinculado con la causa. Sin embargo, tras la requisa realizada en el interior de la vivienda, no se habrían hallado armas de fuego.
Falso penitenciario
Lo que sí encontraron los agentes fue un rifle de aire comprimido y una prenda que llamó particularmente la atención de los investigadores: un uniforme perteneciente al Servicio Penitenciario.
El detalle no es menor. De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, el sospechoso no pertenece a ninguna fuerza de seguridad. Pese a ello, según la investigación, habría manifestado a la presunta víctima que era policía y que poseía armas, circunstancia que ahora es analizada por la fiscalía como parte del contexto en que se habrían producido los hechos denunciados.
El hallazgo del uniforme refuerza, para los investigadores, la hipótesis de que el hombre podría haber intentado construir una falsa identidad ligada a fuerzas de seguridad.
Detenido
Mientras tanto, el acusado quedó detenido y a disposición de la fiscal Jorgelina Moser Ferro, quien conduce la investigación y deberá definir los próximos pasos procesales.
El procedimiento generó movimiento en el sector oeste de la ciudad, una zona donde los allanamientos no pasan inadvertidos y rápidamente despiertan la curiosidad de los vecinos. Por estas horas, la causa continúa en etapa investigativa y se busca reconstruir con precisión el contexto de los hechos denunciados.