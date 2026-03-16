Al menos nueve heridos tras el vuelco de un colectivo en la Ruta Nacional 9

En la madrugada de este lunes, antes del amanecer, un micro de larga distancia que había partido desde Córdoba con destino a Mar del Plata volcó hacia el cantero central de la Ruta Nacional 9. Las causas del siniestro aún se investigan. A bordo viajaban 42 personas; nueve de ellas fueron trasladadas a un hospital de San Pedro con heridas de distinta gravedad.
Detalles del siniestro
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El accidente ocurrió en el kilómetro 177, en las inmediaciones de Gobernador Castro. El vehículo, un Scania Metalsur de la empresa Buses Lep, era conducido por un hombre de 44 años que perdió el control del colectivo.
Fuentes locales precisaron que los nueve pasajeros heridos presentaban politraumatismos y fueron trasladados al Hospital Emilio Ruffa de San Pedro para recibir atención médica. El resto de los ocupantes continuó su viaje hacia Buenos Aires en otro móvil.
Atención médica
Según informaron medios de la zona, la directora del hospital de San Pedro indicó que los pacientes estaban siendo evaluados mediante estudios de rayos X y tomografías, y que uno de los heridos debió ser intervenido quirúrgicamente.
En el operativo participaron bomberos voluntarios, ambulancias de San Pedro, Gobernador Castro, Río Tala y Santa Lucía, junto a Defensa Civil, Policía, Gendarmería y personal del corredor vial, quienes colaboraron en el rescate y traslado de los pasajeros.