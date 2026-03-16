Una mujer fue asesinada a tiros en el oeste del Gran Rosario
La víctima, de 39 años, fue atacada por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta mientras caminaba por el barrio Cabin 9. Fue trasladada de urgencia al hospital Centenario, donde falleció a causa de las heridas sufridas durante el ataque.
La calle Las Acacias al 200, lugar donde la mujer fue baleada.
Una mujer de 39 años fue asesinada a balazos en la ciudad de Pérez, ubicada en el departamento Rosario, en la provincia de Santa Fe. La víctima recibió varios disparos en la vía pública y falleció horas después en el Hospital Centenario, adonde había sido trasladada de urgencia.
Ataque aplena calle
El hecho ocurrió en el barrio Cabin 9, en la zona de Las Acacias al 200. De acuerdo con fuentes policiales, vecinos alertaron sobre la presencia de una mujer herida por arma de fuego en plena calle.
Tras el aviso, personal médico del sistema de emergencias acudió al lugar y trasladó a la víctima al hospital de la ciudad de Rosario para que recibiera atención inmediata.
Disparos desde una motocicleta
Según los primeros testimonios recabados en la zona, la mujer caminaba por el barrio cuando fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de alta cilindrada.
Los atacantes le dispararon sin mediar palabra y escaparon rápidamente del lugar. La víctima quedó gravemente herida y fue asistida por personal sanitario antes de su traslado al centro de salud.
Hospital Centenario de Rosario, adonde fue trasladada la víctima.
Fallecimiento en el hospital
Minutos después de la medianoche, desde el Hospital Centenario confirmaron el fallecimiento de la mujer a causa de las heridas sufridas durante el ataque.
Según información difundida por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, la víctima había sido detenida el 20 de febrero de 2025 en un procedimiento relacionado con estupefacientes. Además, en 2024 había sido imputada en una causa vinculada a tenencia, tráfico, producción y comercialización de drogas.