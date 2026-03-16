En Pérez

Una mujer fue asesinada a tiros en el oeste del Gran Rosario

La víctima, de 39 años, fue atacada por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta mientras caminaba por el barrio Cabin 9. Fue trasladada de urgencia al hospital Centenario, donde falleció a causa de las heridas sufridas durante el ataque.