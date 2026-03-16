Santa Fe

La familia de Mauro González busca justicia por su muerte y apunta contra el accionar policial

La víctima tenía 35 años y su cadáver fue hallado dentro de una celda de la Comisaría 8a. Sus padres y hermanos se presentaron como querellantes en la causa. “A nuestro hermano lo mataron”, aseguran Romina, Natalia y Lucas.