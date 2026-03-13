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Ladrón reincidente condenado por el robo a un spa de Laguna Paiva

La sentencia también incluyó el intento de robo de una garrafa en una vivienda particular, hecho que derivó en que la policía lo detuviera durante las primeras horas de este 2026.

Se trata de un ladrón conocido en Laguna Paiva.Se trata de un ladrón conocido en Laguna Paiva.
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Condenaron a un ladrón reincidente que rompió la vidriera de un spa para entrar a robar y luego intentó sustraer una garrafa en la ciudad de Laguna Paiva.

Se trata de Leandro Fabián Brandan (25), quien decidió firmar un juicio abreviado reconociendo que cometió los delitos de robo y tentativa de robo, tal cual le fueron imputados tras su detención a principios de enero de este año.

La jueza penal Celeste Minniti homologó un acuerdo presentado por la fiscal Rosana Peresín y la defensora pública Lucia Mognaschi, y condenó a Brandan a cuatro meses de prisión efectiva. Además, lo declaró reincidente.

spa paola laguna paiva roboEl robo en "Paola Spa" ocurrió el octubre pasado.

Debido a que el hombre se encontraba privado de la libertad desde el 1 de enero, y teniendo en cuenta el monto de la pena impuesta, la magistrada dispuso el cese de la prisión preventiva.

Piedrazos en el spa

El derrotero delictivo de Brandan que llegó a esta sentencia se divide en dos episodios claros. El primero ocurrió el 5 de octubre de 2025, cerca de las seis de la mañana, cuando el joven utilizó una piedra para destrozar el cristal del local "Paola Spa", ubicado en calle San Martín al 1500 de Laguna Paiva.

Una vez dentro, se apoderó de un espejo blanco y un maletín rosado con maquillajes, elementos valuados en aproximadamente $400.000. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio, lo que permitió identificarlo sin margen de error.

En Año Nuevo

El segundo hecho tuvo lugar el 1 de enero de 2026. Alrededor de las 6.30, mientras la ciudad festejaba el inicio del año, Brandan fue sorprendido por un patrullaje policial en calle Alberdi al 1600.

Los efectivos notaron que el sospechoso intentaba ocultar una garrafa blanca de 10 kilos, que acababa de arrancar de una instalación fija, dentro de una bolsa de residuos. Al ser interceptado, Brandan ensayó una excusa que no convenció a los uniformados: aseguró que "se encontraba buscando elementos en la basura".

La reforma tendrá cambios en el Poder Judicial.La audiencia se realizó en los tribunales de Santa Fe.

La dueña del inmueble confirmó que se trataba de su garrafa.

"Pulsión hacia el delito"

Al momento de fundamentar la pena, la fiscalía remarcó la "extrema pulsión hacia el delito" de Brandan, quien ya registraba una condena previa de octubre de 2025 por una tentativa de robo.

Según los informes del Registro Nacional de Reincidencias, el joven cometió estos nuevos delitos mientras aún estaba bajo los efectos de su sentencia anterior, cuyo vencimiento operó recién el 21 de enero de 2026.

Brandan se hizo cargo de su culpabilidad y consintió la imposición de la nueva condena.

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