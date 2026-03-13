Ataque fatal en Guadalupe Oeste: dos pitbull mataron a un caniche delante de su dueña

La escena ocurrió en cuestión de segundos, pero dejó una marca profunda en todo un barrio. En Guadalupe Oeste, en la ciudad de Santa Fe, una familia denuncia que su pequeño caniche de apenas ocho meses murió tras ser atacado por dos perros pitbull que salieron de una vivienda cercana.
El episodio sucedió el viernes pasado, en la puerta de la casa de la familia afectada, ubicada en Azcuénaga y Alvear, cuando la madre de la joven dueña del animal salió a sacar la basura. Lo que parecía un gesto cotidiano se transformó de golpe en una escena de desesperación.
Un ataque repentino
Según el relato de Selene, dueña del caniche, su madre se encontraba en la vereda cuando los dos pitbulls irrumpieron en la calle.
Los animales habrían salido desde una propiedad donde funciona un pequeño complejo de habitaciones en alquiler. Cada vez que se abre el portón para que el dueño saque su auto, explica la familia, los perros aprovechan para salir. Esta vez, el blanco fue el pequeño caniche.
La zona donde ocurrió el grave incidente. Foto: Gentileza
“Cuando mi mamá se dio vuelta, ya lo tenían agarrado”, contó la joven. El ataque fue tan rápido que apenas hubo margen para reaccionar.
Un inquilino que se encontraba en el lugar intervino y logró ayudar a separar a los animales, lo que permitió rescatar al perro malherido.
El peor final
El caniche fue trasladado para recibir asistencia veterinaria. Sin embargo, las heridas eran demasiado graves. La mascota tenía múltiples lesiones, entre ellas una mordida en la zona de la columna, además de severas inflamaciones en la boca producto del ataque.
El cachorro tenía ocho meses y murió horas después por las graves heridas sufridas. Foto: Gentileza
Durante horas intentaron salvarlo, pero el desenlace fue inevitable. “El perrito falleció a las tres de la madrugada”, relató Selene con tristeza.
Según les habían anticipado los veterinarios, aun si sobrevivía, las lesiones podían dejarlo sin movilidad en las patas traseras.
Reclamos y enojo en el barrio
Tras el episodio, la familia realizó el llamado a la policía y solicitó que el dueño de los pitbulls se hiciera cargo de los gastos veterinarios. Pero, según denuncian, la respuesta fue desalentadora.
“Nos dijeron que dependía de la voluntad del hombre si quería pagar o no”, explicó la joven. Finalmente, asegura, el propietario de los perros no se hizo cargo de los costos ni volvió a contactarse con ellos.
Antecedentes en la zona
El caso reavivó la preocupación entre los vecinos de la cuadra, quienes sostienen que no sería el primer incidente protagonizado por esos animales.
De acuerdo al testimonio de la familia afectada, en otras oportunidades los pitbulls habrían atacado mascotas de la zona. Incluso mencionan episodios en los que los perros habrían ingresado a otras viviendas para agredir a animales domésticos, incluyendo otro caniche y un gato.
Miedo por los chicos
Más allá de la pérdida del perro, lo que inquieta a la familia es el riesgo que, según dicen, representan los animales cuando salen a la calle. En la casa viven niños pequeños: un bebé de dos meses y otro de dos años.
“Cuando estamos sentados en la vereda tenemos que levantar a los chicos porque si ven un animal se le van encima”, explicó Selene. Para la joven, el problema no está en los perros sino en la responsabilidad de su dueño. “La culpa no es de los animales, es del hombre que los crió”, sostuvo.
Mientras tanto, el episodio dejó un clima de preocupación en el barrio, donde varios vecinos reclaman que se tomen medidas para evitar que se repitan situaciones similares.