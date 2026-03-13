Investigan las causas

Dos vehículos incendiados en pocas horas en el noroeste de la ciudad

En calle Trío Midachi se incendió una Chevrolet Trucker. A su vez en Boneo 8500 igual suerte corrió un Citroen C3. En ambos hecho intervino Bomberos Zapadores. Por fortuna no hubo que lamentar víctimas personales.