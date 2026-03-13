Dos vehículos incendiados en pocas horas en el noroeste de la ciudad
En calle Trío Midachi se incendió una Chevrolet Trucker. A su vez en Boneo 8500 igual suerte corrió un Citroen C3. En ambos hecho intervino Bomberos Zapadores. Por fortuna no hubo que lamentar víctimas personales.
La Chevrolet Trucker incendiada en barrio Abasto. Foto: Gentileza
La madrugada del viernes dejó dos episodios de vehículos incendiados en distintos puntos del noroeste de la ciudad de Santa Fe. En ambos casos debieron intervenir los Bomberos Zapadores, aunque al momento de su llegada las llamas ya habían sido sofocadas por los propios dueños de los rodados.
Los siniestros ocurrieron con poco más de una hora de diferencia y demandaron la presencia de personal policial y de la Dirección General de Bomberos de la provincia.
En barrio Abasto
El primero de los avisos ingresó a las 4.58, cuando se alertó sobre un incendio vehicular en calle Trío Los Midachi, casa 157.
Hasta el lugar acudió una dotación del Cuartel Zona Norte de Bomberos Zapadores, que al arribar constató que el fuego ya había sido controlado por el propietario del vehículo, quien utilizó extintores y recipientes con agua para evitar que el siniestro se propagara.
El rodado afectado resultó ser una Chevrolet Trucker. Si bien el fuego fue contenido antes de la llegada de los especialistas, el vehículo sufrió importantes daños en el sector delantero, principalmente en: paragolpes; capot;óptica delantera izquierda; guardabarros; rueda del mismo sector; parrilla frontal y parabrisas.
En el lugar se encontraba el propietario del rodado acompañado por su pareja. Del operativo también participó personal policial de la Comisaría 7ª junto con la Coordinadora de la Tercera Zona de Inspección.
En Boneo 8500
Cuando aún no se terminaba de cerrar el primer procedimiento, un nuevo aviso llegó a los bomberos. A las 6.03 se reportó otro incendio de vehículo en calle Boneo al 8500, lo que motivó el desplazamiento de otra dotación.
El Citroen C3 que se quemó en Boneo 8500. Foto: Gentileza
Al igual que en el caso anterior, al momento de la llegada de los bomberos el fuego ya había sido extinguido por el propio dueño del automóvil, que utilizó recipientes con agua.
l vehículo afectado fue un Citroën C3 diésel. En esta ocasión el daño fue mucho mayor: el fuego destruyó por completo la cabina y el baúl, provocando la pérdida de: butacas; cristales, volante,tablero y otros componentes del habitáculo
Tras asegurar la zona, los bomberos realizaron tareas de enfriamiento y desconexión de la batería para evitar una eventual reignición. En el lugar intervino personal del Comando Radioeléctrico.
Investigación en marcha
Por el momento no trascendieron las causas que originaron los incendios, aunque ambos episodios quedaron bajo análisis para determinar si se trató de desperfectos mecánicos, hechos accidentales o alguna otra circunstancia.
Los procedimientos concluyeron alrededor de las 6.40, cuando las dotaciones regresaron a sus respectivos cuarteles.