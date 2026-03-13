#HOY:

Condenaron a cuatro años de prisión a un joven por vender cocaína desde su casa

La investigación fue llevada adelante por el fiscal Iván Raposo y concluyó con un procedimiento abreviado.

Un joven de 20 años, identificado como José Luis Ayala, fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en infracción a la Ley Nacional 23.737.

La resolución se dictó en el marco de un procedimiento abreviado, mecanismo mediante el cual el imputado reconoce su participación en el hecho.

La causa fue investigada por el fiscal Iván Raposo, de la Unidad Fiscal de Venado Tuerto, mientras que la defensa estuvo a cargo de la abogada Silvia Cousello.

Allanamiento y secuestro de droga

De acuerdo con la investigación judicial, Ayala comercializaba estupefacientes desde su domicilio ubicado en calle Pavón al 1800, en Venado Tuerto.

Las tareas investigativas permitieron documentar distintas maniobras de venta de droga, lo que derivó en la solicitud de una orden de allanamiento.

El procedimiento se concretó el 31 de enero de 2024, cuando personal de la Policía de Investigaciones (PDI) ingresó a la vivienda y secuestró 36 envoltorios de cocaína, con un peso total de 25,3 gramos.

Según se detalló en la causa, la sustancia se encontraba fraccionada y preparada para su comercialización bajo la modalidad de menudeo.

Durante el operativo, el joven intentó darse a la fuga por el patio trasero de la vivienda, aunque fue rápidamente reducido por los efectivos policiales que participaban del procedimiento.

La condena

Con las pruebas reunidas en la investigación y el acuerdo alcanzado entre las partes, la Justicia determinó la responsabilidad penal de Ayala como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En consecuencia, se le impuso una pena de cuatro años de prisión efectiva, que deberá cumplir en un establecimiento penitenciario.

