Intentó robar en una camioneta y terminó retenido por un guardia de seguridad

Un joven de 20 años fue aprehendido durante la noche del jueves luego de que intentara sustraer elementos del interior de una camioneta estacionada en inmediaciones de la Feria del Litoral, en el norte de la ciudad de Santa Fe.
El sospechoso fue reducido por un vigilador privado hasta la llegada del Comando Radioeléctrico. Ocurrió en la zona de la Feria del Litoral durante la noche del jueves.
Un joven de 20 años fue aprehendido durante la noche del jueves luego de que intentara sustraer elementos del interior de una camioneta estacionada en inmediaciones de la Feria del Litoral, en el norte de la ciudad de Santa Fe.
El procedimiento se concretó alrededor de las 21.10, cuando personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado por la Central de Emergencias 911 tras un aviso de aprehensión civil en la zona de avenida Aristóbulo del Valle al 8500.
Al llegar al lugar, los uniformados entrevistaron a Javier Escalante, de 45 años, quien se desempeña como seguridad privada del citado paseo comercial.
Según relató el vigilador, momentos antes había detectado a un joven merodeando en la calle lateral sur del predio, donde se encontraba estacionada una camioneta.
En determinado momento, siempre de acuerdo a su versión, el sospechoso intentó sustraer elementos del vehículo, situación que motivó su rápida intervención.
Escalante logró reducir y retener al sospechoso, evitando que escapara del lugar. Minutos después arribaron los efectivos policiales convocados por el 911.
El joven fue identificado por los uniformados como P. G., de 20 años, quien quedó aprehendido en el lugar.
El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía en turno, que dispuso las primeras medidas procesales.
En principio, el hecho fue caratulado como tentativa de hurto, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes.