En Los Laureles: secuestran una pistola y municiones en un auto con cuatro ocupantes

Un procedimiento de rutina realizado durante la madrugada de este viernes en la Ruta Provincial N° 1 terminó con el secuestro de un arma de fuego y la aprehensión de un hombre. El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Guardia Provincial de la Policía de Santa Fe, en jurisdicción de Los Laureles, departamento General Obligado.
El hecho ocurrió alrededor de las 00.10, a la altura del kilómetro 285, donde agentes de la Unidad Operativa Región 1 (Reconquista) desarrollaban un control vehicular preventivo.
Según fuentes policiales, durante el operativo los uniformados detuvieron la marcha de un Renault Sandero en el que se trasladaban cuatro hombres.
Lo que parecía un control más sobre el corredor vial pronto cambió de tono. Algunas inconsistencias detectadas por los efectivos motivaron una requisa más detallada del vehículo.
Fue entonces cuando los policías encontraron un arma de fuego oculta en el interior del automóvil.
Una pistola cargada
El arma hallada resultó ser una pistola semiautomática marca Tala calibre .22, la cual se encontraba en condiciones de funcionamiento. Junto a ella los agentes secuestraron 18 cartuchos intactos y una vaina servida, elementos que quedaron bajo resguardo como evidencia.
Al solicitar la documentación correspondiente, ninguno de los ocupantes del vehículo pudo acreditar la tenencia o portación legal del arma.
Ante esa situación, los uniformados procedieron a la aprehensión de uno de los ocupantes, identificado por sus iniciales J. C. R., domiciliado en la ciudad de Avellaneda. El arma y las municiones fueron secuestradas bajo acta de cadena de custodia, conforme a los protocolos judiciales vigentes.
Intervención judicial
Las actuaciones fueron remitidas a la Subcomisaría 2ª de Los Laureles, donde se dio intervención a la Justicia bajo la carátula de tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.
En paralelo, la investigación busca determinar el origen del arma y las circunstancias en las que era transportada por los ocupantes del vehículo.
El procedimiento se enmarca dentro de los controles preventivos que la policía santafesina realiza en los corredores viales, con el objetivo de detectar situaciones irregulares y prevenir delitos.