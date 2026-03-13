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Arrestaron a “Baboso”, acusado de tratar de matar a balazos a un hombre

El sospechoso, de 21 años, fue atrapado durante un operativo realizado por la Policía de Investigaciones en el límite norte de la capital provincial. Los uniformados no hallaron armas de fuego en el lugar.

La irrupción fue realizada por personal del Grupo de Operaciones Especiales. Foto: El LitoralLa irrupción fue realizada por personal del Grupo de Operaciones Especiales. Foto: El Litoral
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Dos allanamientos realizados este viernes por la mañana en el extremo norte de la ciudad de Santa Fe permitieron el arresto de un joven de 21 años que era requerido por la Justicia como sospechoso de homicidio calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y evasión.

El operativo fue planificado y realizado por la Policía de Investigaciones (PDI), y contó con la colaboración de un equipo táctico de elite de la Unidad Regional I.

Los procedimientos se desarrollaron en la zona de Cabaña Leiva, a raíz de una investigación iniciada el 4 de febrero del año 2024 ese mismo barrio.

El hecho que se investiga ocurrió en barrio Cabaña Leiva. Foto: El LitoralEl hecho que se investiga ocurrió en barrio Cabaña Leiva. Foto: El Litoral

A los tiros

Ese día, un hombre fue baleado en la capital provincial, en la vía pública. El agresor le disparó en una pierna y en el pecho, pero la víctima sobrevivió.

Testigos señalaron a un tal “Baboso” (un sujeto cuyas iniciales son A.B.C.) como el autor del hecho.

Este hombre ya había sido atrapado por los detectives el 25 de enero de este año, pero de alguna manera logró escabullirse.

Allanamientos

Este viernes, por disposición del fiscal Leandro Lazarini, se realizaron los dos allanamientos en pasaje Pedro Tapa al 9000 y al 9700, con apoyo de dos grupos de irrupción del Grupo de Operaciones Especiales y personal de Operativa Distrito Santa Fe.

Como resultado de los procedimientos se logró la detención de A.B.C., pero no se secuestraron elementos de interés para la causa.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

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