Tres robos en la parroquia de Colastiné, otro en una verdulería y un menor aprehendido
Un adolescente fue señalado como autor de reiterados ingresos al salón de Cáritas de Nuestra Señora de Belén, de donde sustrajo alimentos, ropa y provocó destrozos. También robó en una verdulería de la zona.
Parroquia Nuestra Señora de Belén, en Colastiné. Foto: captura google maps
En apenas tres noches, la parroquia Nuestra Señora de Belén, en la zona de Colastiné, fue blanco de una seguidilla de robos que no solo dejaron pérdidas materiales, sino también indignación entre quienes sostienen la tarea solidaria de Cáritas en el barrio.
El episodio se conoció el viernes 13 de marzo, cuando responsables de la institución advirtieron que alguien había ingresado al salón donde funciona Cáritas. Al recorrer el lugar encontraron un escenario desordenado: bolsas abiertas, ropa revuelta y prendas esparcidas por el piso y hasta fuera del edificio.
Sin embargo, en ese primer momento no detectaron faltantes claros ni signos evidentes de violencia en puertas o ventanas.
La calma duró poco
Según la denuncia radicada luego en la Comisaría 28ª, esa misma noche el intruso regresó. Esta vez sí se advirtió una ventana abierta, lo que llevó a reforzar la seguridad al día siguiente. El sábado por la mañana se cerraron accesos y se cambiaron cerraduras de varias dependencias del templo, ubicado en la intersección de Padre Mendoza y la colectora.
Pero ni siquiera esas medidas alcanzaron. En la noche del sábado el delincuente volvió a irrumpir en el predio parroquial. Esta vez el golpe fue más contundente: se llevaron alimentos destinados a familias vulnerables, entre ellos leche en polvo, harina y azúcar, además de productos de higiene y diversas prendas de vestir. No conforme con ello, provocaron destrozos en aulas del establecimiento.
Elementos secuestrados en poder del sospechoso. Foto: Gentileza
La reiteración de los hechos encendió la alarma entre los responsables del lugar, quienes incluso manifestaron preocupación por la presencia habitual de tres personas que duermen frente a la parroquia y que, según indicaron, conocen los movimientos del edificio. Ante el temor de nuevos ataques, decidieron convocar a un herrero para colocar rejas en las aulas que dan hacia calle Los Duraznos.
Pesquisa rápida
La investigación avanzó con rapidez. Siguiendo directivas de la 6ta. Zona de Inspección, personal policial realizó recorridas por el sector en busca de los elementos robados. En ese contexto, testigos aportaron datos clave: aseguraron haber visto a un adolescente ingresar en distintas ocasiones al predio parroquial y llevarse mercadería.
El menor fue trasladado a sede policial. Foto: Gentileza
Con esa información, los agentes dieron con el joven, de 16 años, quien habría comercializado parte de los elementos sustraídos a un vecino de la denominada “Vía Muerta”. Al realizar una requisa en ese domicilio, la policía recuperó diversos objetos que fueron entregados de manera voluntaria.
El caso quedó en manos del fiscal de menores de turno quien, ante la falta de elementos probatorios contundentes, dispuso que el adolescente continúe en libertad y sea entregado a su madre.
Nuevo robo y captura
Pero la historia no termina allí. Horas antes de que se conociera el esclarecimiento del robo en la parroquia, el mismo joven había sido sorprendido en cercanías de la verdulería Las Gemelas, ubicada en Zorzales y colectora. Allí fue visto con bolsas cargadas de frutas y verduras, además de ropa y un colchón de una plaza.
El adolescente también robó en una verdulería. Foto: Gentileza
El propietario del comercio aportó registros de cámaras de seguridad donde se observa al sospechoso ingresando al local y retirando mercadería. Con esas pruebas, el muchacho fue trasladado a la seccional policial en calidad de aprehendido.
Así, en menos de 72 horas, el adolescente quedó vinculado a una serie de hechos que golpearon tanto a una institución solidaria como a un pequeño comercio de la zona costera.
Mientras tanto, en la parroquia ya piensan en reforzar las medidas de seguridad para evitar que la historia vuelva a repetirse.