Jueves, viernes y sábado

Tres robos en la parroquia de Colastiné, otro en una verdulería y un menor aprehendido

Un adolescente fue señalado como autor de reiterados ingresos al salón de Cáritas de Nuestra Señora de Belén, de donde sustrajo alimentos, ropa y provocó destrozos. También robó en una verdulería de la zona.