Importante secuestro de armas y municiones por hechos violentos en Colastiné; dos detenidos

Este viernes, desde las primeras horas del día, un amplio operativo policial se desplegó en Colastiné, en el marco de una investigación por hechos de extrema violencia registrados a fines de febrero. Los procedimientos derivaron en la detención de dos hombres mayores de edad, el secuestro de armas de fuego, municiones de alto poder y diversos elementos de presunto origen ilícito.
La pesquisa, comandada por la 6ta. Zona de Inspección, tuvo como eje una serie de ataques intimidatorios y daños graves, se remonta a dos episodios puntuales: el incendio intencional de una vivienda, ocurrido el 24 de febrero, y un segundo hecho, dos días después, que combinó fuego y amenazas contra un vecino de la zona.
En este último caso, los investigadores apuntaron desde el inicio a un sujeto apodado “Juancho”, quien se habría movilizado en una motocicleta de alta cilindrada.
Con estos antecedentes, la fiscalía logró identificar varios domicilios de interés, que fueron allanados en forma simultánea. Las medidas se llevaron adelante bajo la órbita judicial del Dr. Sergio Manuel Carraro y con intervención de la Dra. Gabriela Arri, respetando las disposiciones del Código Procesal Penal santafesino
Detenidos con un arsenal
El saldo del operativo fue contundente. Dos hombres señalados como objetivos de la causa quedaron aprehendidos, mientras que en los distintos inmuebles se incautaron nueve armas de fuego de distintos calibres, entre ellas pistolas 9 milímetros, una .45 y un revólver .38, junto a un importante lote de municiones que superó las 300 unidades.
También se secuestró una importante cantidad de cuchillos. Foto: Gentileza
Entre estos proyectiles, se destacaron algunos de características poco habituales, como los denominados teflonados y otros compatibles con fusiles de guerra.
A la par, los uniformados secuestraron un motovehículo con pedido de captura activo y un motor con numeración suprimida, elementos que no pasaron desapercibidos para los investigadores, ya que guardan similitudes con los rodados utilizados en los ataques de febrero.
También herramientas
Pero no fue todo. En los procedimientos también aparecieron herramientas industriales, equipos electrónicos, incluidas varias computadoras portátiles, y otros objetos cuya procedencia es materia de análisis. Se sospecha que podrían estar vinculados a otros hechos delictivos.
Como dato adicional, durante una de las requisas se halló carne de ciervo faenada, lo que motivó la intervención de la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas por una posible infracción a la normativa vigente en materia de caza.
Los detenidos quedaron a disposición de la fiscal María Lucila Nuzzo, quien ahora deberá definir los próximos pasos procesales en una causa que, por su gravedad y ramificaciones, sigue en pleno desarrollo.