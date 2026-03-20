Múltiples allanamientos en Recreo por el crimen de Guillermo Amarilla

Este viernes a primera hora de la mañana, en la ciudad de Recreo, la Policía de Investigaciones llevó adelante ocho allanamientos simultáneos en distintos barrios, en el marco de la causa que investiga el homicidio de Guillermo Sebastián Amarilla, el hombre de 34 años asesinado a tiros el pasado 27 de febrero en la vía pública.
El despliegue comenzó minutos antes de las 7, cuando los grupos operativos irrumpieron casi en paralelo en viviendas ubicadas en barrio Las Mercedes, en la zona este y en sectores del centro-oeste de la ciudad.
La escena, inusual para una mañana que recién comenzaba, despertó la atención de los vecinos, que siguieron de cerca el movimiento de móviles, efectivos y peritos.
Ejecutado en la calle
La investigación que dio origen a estos procedimientos tiene como punto de partida un ataque ocurrido en plena madrugada. Aquella noche, cerca de las 2, Amarilla caminaba por calle Belgrano junto a su pareja cuando fue sorprendido por al menos dos individuos que se movilizaban en motocicleta.
Sin intercambio previo, abrieron fuego. Los disparos impactaron de lleno y el hombre murió en el lugar, antes de recibir asistencia.
Desde entonces, la causa avanzó bajo la órbita de la División Homicidios, que trabajó en la reconstrucción del hecho y en la identificación de posibles responsables. Con el correr de los días, la acumulación de indicios permitió trazar una línea investigativa más firme, que derivó en los allanamientos concretados este viernes.
Cada uno de los procedimientos tuvo como finalidad secuestrar elementos de interés para la causa y ubicar a personas presuntamente vinculadas al ataque. Aunque el hermetismo domina esta etapa, fuentes ligadas a la investigación no descartan que los operativos representen un avance significativo.
Conferencia
Se espera que en las próximas horas el director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, brinde detalles sobre los resultados obtenidos y el impacto de estas medidas en el expediente.
Mientras tanto, el caso continúa abierto y bajo análisis judicial, con la expectativa de que las últimas diligencias permitan acercarse a una resolución en un crimen que dejó una fuerte impresión en la comunidad recreína.