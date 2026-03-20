Tribunales de Santa Fe

Condenado por efectuar disparos y amenazar de muerte a dos mujeres en Santo Tomé

Un hombre fue condenado a tres años de prisión por amenazar de muerte a una mujer frente a su familia y efectuar disparos intimidatorios. Tras una persecución policial, fue detenido en Santa Fe. Aunque la pena es de cumplimiento efectivo, recuperará la libertad bajo condiciones.