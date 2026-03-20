Condenado por efectuar disparos y amenazar de muerte a dos mujeres en Santo Tomé
Un hombre fue condenado a tres años de prisión por amenazar de muerte a una mujer frente a su familia y efectuar disparos intimidatorios. Tras una persecución policial, fue detenido en Santa Fe. Aunque la pena es de cumplimiento efectivo, recuperará la libertad bajo condiciones.
El condenado protagonizó una persecución que finalizó en Santa Fe. Foto: Fernando Nicola
En el marco de un juicio abreviado realizado este jueves en los Tribunales de Santa Fe, el juez Pablo Spekuljak declaró la admisibilidad del acuerdo y condenó a Fernando Damián Blanco a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por haber amenazado de muerte a dos mujeres con un arma y efectuar disparos intimidatorios. No obstante, el imputado recuperará la libertad bajo estrictas condiciones.
El hecho ocurrió el 30 de mayo de 2025, alrededor de las 11.30, en la vereda de una casa ubicada en calle Mateo Booz al 2600 de la ciudad de Santo Tomé.
El juez Pablo Spekuljak dictó sentencia y fijó medidas de distancia para el acusado. Foto: El Litoral
Según la atribución fiscal, Blanco irrumpió en el domicilio portando un revólver calibre .32 largo, con el que efectuó un disparo al aire y otros dos contra el suelo, mientras amenazaba de muerte a una mujer que se encontraba junto a su madre y su bebé.
Tras el episodio, el condenado se dio a la fuga a bordo de una motocicleta de 125 cc. en dirección a la ciudad de Santa Fe.
La huida derivó en una persecución policial que se extendió por calle Entre Ríos y culminó en la intersección de Moreno al 3100, donde finalmente fue aprehendido. Durante la fuga, el hombre descartó el arma en un descampado, la cual fue posteriormente recuperada gracias al aporte de testigos.
Víctima “consternada”
La fiscal Rosana Peresin le atribuyó los delitos de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil, en carácter de autor, y solicitó la pena de tres años de prisión efectiva.
Al fundamentar el acuerdo, remarcó que, si bien el imputado no contaba con antecedentes condenatorios, “la vulnerabilidad de las víctimas y la peligrosidad del hecho” impedían dejar la sanción en suspenso.
El arma de fuego, un revolver calibre 32 largo, fue decomisado. Foto ilustrativa
El acuerdo fue alcanzado entre la fiscalía y la defensa técnica, a cargo del abogado Luis Carlos Rittiner, con el consentimiento del imputado, quien siguió la audiencia de manera remota desde su lugar de detención.
Durante el acto, la fiscal informó además que una de las víctimas, presente en el subsuelo del edificio judicial, manifestó estar “consternada” debido a presuntos hostigamientos por parte de un familiar del condenado. En ese contexto, solicitó la imposición de medidas de restricción.
Cese de prisión
El defensor consideró “razonables y lógicas” dichas medidas y adelantó que pediría el cese de la prisión preventiva de su asistido, en función del tiempo que llevaba detenido (más de 8 meses). El planteo no fue objetado por la fiscalía, aunque se acordó que la excarcelación se encuadre bajo la modalidad de libertad condicional.
Tras evaluar el acuerdo, el juez Spekuljak declaró su admisibilidad y dictó la sentencia. En ese marco, le advirtió al condenado que recuperará la libertad sujeto al cumplimiento de reglas de conducta, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, deberá cumplir la pena de manera efectiva en prisión.
Finalmente, el magistrado dispuso una prohibición de acercamiento de 500 metros respecto de las víctimas y de su domicilio, así como la prohibición de contacto por cualquier medio, ya sea de forma directa o a través de terceros.