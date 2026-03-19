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Con una piedra

Seguirá preso por provocar un accidente y asaltar a dos familias en la autopista Santa Fe-Rosario

Sus dos cómplices ya fueron condenados por las tentativas de homicidio y el robo agravado, mientras él aguarda un informe clave para el avance del proceso seguido en su contra.

El asalto ocurrió en la autopista Santa Fe–Rosario, por la madrugada. Créditos: Fernando NicolaEl asalto ocurrió en la autopista Santa Fe–Rosario, por la madrugada. Créditos: Fernando Nicola
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Extendieron la prisión preventiva de uno de los hombres investigados por haber colocado una piedra sobre la calzada de la autopista Santa Fe-Rosario para provocar un accidente y, finalmente, asaltar a mano armada a dos familias.

Se trata de Maximiliano Carena, quien permanece privado de la libertad desde hace dos años y, por orden del juez penal Leandro Lazzarini, seguirá preso. La prórroga fue acordada entre el fiscal Omar De Pedro y el abogado defensor Abel Bustamante.

Por el hecho, que data de la madrugada del 25 de febrero de 2024, ya fueron condenados Lucas Exequiel y Oscar Nahuel Díaz, a quienes impusieron 5 años de prisión como coautores de “tentativa de homicidio con dolo eventual” y “robo calificado por uso de arma de fuego y arma blanca, y por haber sido cometido en poblado y en banda”.

juez Leandro LazzariniLa prórroga fue dispuesta por el Dr. Lazzarini.

La situación procesal de Carena aún no ha sido resuelta debido a que la defensa solicitó la intervención de la Junta de Salud Mental, la cual aún no se ha expedido. De su informe dependerá cómo continúe el proceso judicial.

Piedra, accidente y asalto

El hecho investigado ocurrió el domingo 25 de febrero de 2024, alrededor de la 1.30 de la madrugada, a la altura del cementerio de Santo Tomé. Llovía, y la visibilidad era escasa.

Según consta en la causa, los Díaz y Carena, aprovechando las circunstancias climáticas, colocaron una piedra grande sobre la calzada de la autopista con el objetivo de provocar un accidente y luego asaltar a las personas.

No debieron esperar mucho. Un automóvil en el que viajaba una pareja y un niño golpeó la piedra, y una de sus ruedas delanteras estalló. El conductor logró evitar un desenlace fatal, pero quedaron varados en la banquina.

Apenas unos instantes después, otro automóvil que pasaba por allí frenó. En él se trasladaba la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Laura Urquiza, junto a su pareja y sus dos hijas. Cuando se acercaron a ayudar a los accidentados, los asaltantes emergieron de la oscuridad.

El fiscal Omar de Pedro durante la entrevista en Santa Fe Policiales por CyD Litoral. Foto: Luis CetraroLa causa está en manos del fiscal Omar De Pedro. Foto: Luis Cetraro

Armados con un cuchillo y un revólver, los delincuentes redujeron a las dos familias y comenzaron a proferir amenazas. Se hicieron de ruedas de auto, teléfonos celulares, una caja de herramientas, dinero en efectivo, cheques, documentación y hasta la credencial oficial de la funcionaria judicial.

La causa

La causa cuenta con dos condenados y un imputado preso a la espera de un informe clave para el avance del proceso seguido en su contra.

Cuando los Díaz firmaron juicios abreviados, el fiscal De Pedro explicó que se les endilgó el delito de “tentativa de homicidio con dolo eventual” porque "eran conscientes de que su accionar podía causar la muerte de quienes impactaran contra la piedra, y de que las condiciones del tiempo hacían aún más probable una tragedia".

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Lucas y Nahuel Díaz fueron condenados por el juez penal Pablo Busaniche, quien les impuso la pena de cinco años de prisión efectiva.

Carena es el único que permanece preso sin condena. Este jueves, su encierro cautelar fue extendido.

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