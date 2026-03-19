Alivio en Córdoba

Hallaron con vida a Esmeralda, la niña de dos años que era buscada en Cosquín

La menor fue hallada tras un amplio operativo de búsqueda que mantuvo en vilo a la zona. La Justicia ahora intenta reconstruir qué ocurrió y cómo llegó la niña hasta el lugar donde fue encontrada. Hay un detenido.