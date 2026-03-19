Emitieron un Alerta Sofía por la desaparición de una nena de dos años en Cosquín

La desaparición de Esmeralda Pereyra López, una niña de apenas 2 años en la ciudad de Cosquín, generó una fuerte conmoción y un amplio operativo de búsqueda que se intensifica con el paso de las horas.
Se trata de Esmeralda Pereyra López, que fue vista por última vez este miércoles alrededor de las 14:30 en su vivienda del barrio San José Obrero de la localidad cordobesa.
La desaparición de Esmeralda Pereyra López, una niña de apenas 2 años en la ciudad de Cosquín, generó una fuerte conmoción y un amplio operativo de búsqueda que se intensifica con el paso de las horas.
Ante la gravedad del caso, el Ministerio de Seguridad de Córdoba activó un Alerta Sofía, mecanismo utilizado cuando se presume que un menor se encuentra en peligro inminente.
En medio de la desesperación, familiares de la menor sostienen que no se trató de una desaparición accidental. La tía de la niña aseguró que Esmeralda no solía alejarse sola y planteó con firmeza la sospecha de que alguien pudo habérsela llevado.
Vecinos que participan en los rastrillajes coincidieron con esa mirada, reforzando la hipótesis de una posible intervención de terceros. Según relataron, la conducta habitual de la pequeña era permanecer cerca de su hogar y siempre bajo supervisión de adultos de confianza.
La última vez que se vio a Esmeralda fue este miércoles alrededor de las 14:30 en su vivienda del barrio San José Obrero. Su madre advirtió su ausencia mientras realizaba tareas domésticas, lo que desencadenó una rápida alerta a las autoridades.
Desde ese momento, se desplegó un operativo coordinado por la fiscal Silvana Pen, con participación de efectivos policiales, bomberos y unidades especiales. Las tareas incluyen rastrillajes en zonas cercanas, especialmente en un río próximo, además del análisis de cámaras de seguridad y el uso de drones.
Uno de los datos que surgió en las primeras horas de búsqueda fue la presencia de un circo en las inmediaciones del barrio. Vecinos señalaron que el mismo se retiró el mismo día de la desaparición, lo que despertó sospechas.
Según indicaron, al intentar obtener información en el lugar, se les habría exigido una orden policial para ingresar. Si bien no hay confirmaciones oficiales, este elemento forma parte de las líneas de investigación que analizan los investigadores.
Mientras continúa la búsqueda contrarreloj, la familia de Esmeralda lanzó un mensaje desesperado pidiendo colaboración a la comunidad. Solicitan difundir su imagen y cualquier dato que pueda ayudar a encontrarla.