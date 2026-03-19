Tribunales de Santa Fe

Condenado a 18 años de cárcel por un violento homicidio en zona norte seguirá libre

En el veredicto, los jueces rechazaron un pedido de la fiscalía para que se ordenara la detención de Leandro Caminos. El acusado estuvo tres años en prisión preventiva por un crimen ocurrido en 2022 y recuperó la libertad por vencimiento de plazos.