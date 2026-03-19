Condenado a 18 años de cárcel por un violento homicidio en zona norte seguirá libre

Tras una semana de juicio oral y público, un tribunal pluripersonal condenó a Leandro Fabián Caminos a 18 años de prisión por su participación en un violento homicidio cometido en 2022 en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
En el veredicto, los jueces rechazaron un pedido de la fiscalía para que se ordenara la detención de Leandro Caminos. El acusado estuvo tres años en prisión preventiva por un crimen ocurrido en 2022 y recuperó la libertad por vencimiento de plazos.
Tras una semana de juicio oral y público, un tribunal pluripersonal condenó a Leandro Fabián Caminos a 18 años de prisión por su participación en un violento homicidio cometido en 2022 en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
Sin embargo, pese a la gravedad del delito, los jueces rechazaron el pedido de detención formulado por la fiscalía, por lo que el condenado continuará en libertad hasta que la sentencia quede firme.
El veredicto fue dictado este jueves por los jueces Pablo Ruiz Staiger —presidente—, Martín Torres y Lisandro Aguirre, al cabo de un debate en el que declararon cerca de veinte testigos.
Caminos, de 28 años, llegó al juicio sin custodia, en condición de libertad, y se retiró de la sala en iguales términos tras escuchar la condena mediante la cual fue declarado “coautor del delito de homicidio agravado por ser perpetrado por empleo de arma de fuego”.
El fiscal Estanislao Giavedoni, de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, sostuvo el caso durante el debate y, tras la sentencia, explicó las particularidades del proceso que derivaron en esta situación. “Es un caso que ya lleva más de tres años. La persona que fue juzgada estuvo detenida en prisión preventiva durante tres años durante ese período”, señaló.
El hecho llegó a juicio luego de una investigación compleja, atravesada por conflictos entre grupos familiares y dificultades en la obtención de testimonios. “Este tipo de casos tienen particularidades de situaciones que se desarrollan en marcos violentos. Muchas veces los testigos son renuentes a participar”, indicó Giavedoni, quien valoró el desarrollo del debate oral.
El hecho ocurrió el 22 de enero de 2022, alrededor de las 21, cuando Caminos y su consorte de causa, Gustavo Hugo Cisneros, interceptaron a la víctima, Maximiliano Ezequiel Pereyra, de 17 años, mientras circulaba en moto junto a su pareja. Ambos lo perseguían a bordo de una motocicleta Honda Titán conducida por el ahora condenado.
De acuerdo a la acusación, tras darle alcance en inmediaciones de calle Pedro de Espinoza al 6800, en el barrio Abasto, efectuaron disparos que hicieron caer a la víctima. Luego, Cisneros descendió del vehículo y ejecutó nuevos disparos a corta distancia, provocando múltiples heridas que derivaron en la muerte por shock hipovolémico hemorrágico.
“La persona que fue condenada conducía la moto junto con otro muchacho que iba de pasajero. Interceptaron a la víctima y le dispararon con un arma de fuego. Una vez en el suelo, quien venía de pasajero desciende y le dispara hasta matarlo”, reconstruyó el fiscal.
Para la fiscalía, el hecho se inscribió en un esquema de coautoría funcional, con distribución de roles entre ambos atacantes. “Nosotros consideramos que esto se da en un esquema de coautoría y por esa razón corresponde el mismo tratamiento a ambos”, explicó Giavedoni.
No obstante, las penas difirieron. Cisneros ya había sido condenado a 14 años de prisión mediante un juicio abreviado, mientras que para Caminos la fiscalía había solicitado 22 años en el juicio oral. El tribunal finalmente impuso una pena de 18 años.
“En ese aspecto estamos bastante conformes”, afirmó el fiscal, aunque anticipó que la fiscalía apelará la negativa a ordenar la prisión preventiva.
Uno de los puntos centrales del caso es que Caminos llegó al juicio en libertad. Ello se debió al vencimiento de los plazos legales de la prisión preventiva, luego de haber permanecido detenido durante tres años.
“Eso motivó que, vencido el período de prisión preventiva, él recupere la libertad y lleguemos a esta instancia de juicio”, explicó Giavedoni.
Tras la condena, el fiscal volvió a solicitar su detención al considerar que existe riesgo de fuga. “Yo volví a pedir su encierro como prisión preventiva, eso me fue rechazado. Consideramos que hoy existe un riesgo de fuga”, sostuvo.
A pesar de ello, el tribunal impuso medidas alternativas: el condenado deberá cumplir con presentaciones periódicas ante la justicia mientras se tramitan las instancias recursivas.
El fallo aún no está firme y su ejecución dependerá del resultado de eventuales apelaciones. “El tiempo que va a demorar en cobrar firmeza va a depender de los plazos que se vayan dando para las distintas apelaciones”, indicó el fiscal.
En ese contexto, Caminos permanecerá en libertad, sometido a reglas de conducta, hasta que la condena quede firme y deba comenzar a cumplir la pena de manera efectiva; o por el contrario un tribunal de segunda instancia revierta el presente fallo.