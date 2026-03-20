Alerta vial en Buenos Aires: tres conductores dieron niveles altísimos de alcohol en sangre

Uno de los episodios ocurrió sobre la autopista Riccheri. Allí, un conductor aseguró ante los agentes que no había consumido alcohol, pero el test mostró un resultado muy distinto: superaba los 3,0 gramos por litro de alcohol en sangre.
Dos de ellos superaron el límite del alcoholímetro y un tercero registró 2,14 gramos de alcohol en sangre. Los tres fueron retirados de circulación en el acto y deberán enfrentar fuertes sanciones.
Uno de los episodios ocurrió sobre la autopista Riccheri. Allí, un conductor aseguró ante los agentes que no había consumido alcohol, pero el test mostró un resultado muy distinto: superaba los 3,0 gramos por litro de alcohol en sangre.
La segunda alcoholemia positiva máxima fue detectada en Bahía Blanca. Aunque no precisó el valor exacto, sí indicó que también superó el límite del alcoholímetro, lo que la ubicó entre los casos más graves reportados en el operativo.
El tercer caso se registró sobre la Ruta Nacional 9. En ese control, el conductor intentó minimizar la situación al afirmar que venía de “tomar una copa” en la casa de un amigo, pero el test arrojó 2,14 gramos por litro de alcohol en sangre.
Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial advirtieron que las imágenes registradas durante los procedimientos reflejan escenas de conducción “completamente incompatibles con la seguridad vial”, con un riesgo inmediato de provocar daños graves.
En los tres casos, las autoridades dispusieron el retiro inmediato de los conductores de la circulación. También se les retuvo la licencia de conducir y se les impidió continuar viaje. Según informó el organismo, ahora deberán afrontar multas de hasta 1.800.000 pesos, además de una posible inhabilitación para manejar por el tiempo que determine la Justicia.
El episodio se da en un contexto de fuerte fiscalización vial. Entre enero y febrero, la ANSV controló 1.013.198 vehículos en rutas, autopistas y accesos a destinos turísticos, labró 23.527 infracciones y sancionó a 3.672 conductores por alcoholemia positiva.
Ese mismo relevamiento mostró además otras faltas reiteradas en los operativos del verano: 4.879 infracciones por problemas con la RTO, 2.668 casos de personas sin cinturón de seguridad, 2.662 por falta de documentación, 1.034 vehículos sin seguro obligatorio y 1.075 patentes ausentes o adulteradas. Como saldo de esos controles, se retuvieron 6.421 licencias y 1.605 vehículos.