Video: manejó desorientada 6 km en contramano en la Panamericana y causó un choque

Una mujer condujo durante casi 6 kilómetros en contramano por la autopista Panamericana, a la altura de Campana, en un episodio que generó momentos de alta tensión. Finalmente fue interceptada por la Policía, que le realizó un test de alcoholemia con resultado negativo. Todo indica que se encontraba desorientada.
Registradoporcámaras
La secuencia quedó captada por las cámaras del Centro de Monitoreo local. En las imágenes se la ve circulando a velocidad moderada, pegada al guardarraíl, mientras numerosos vehículos que avanzaban en el sentido correcto —incluido un camión de gran porte— realizaron maniobras para evitar un choque frontal.
La conductora, cuya identidad no fue difundida, manejaba un Toyota Corolla blanco. El vehículo habría ingresado a la autopista desde la subida de la colectora norte y Chiclana, en las inmediaciones de la empresa Holcim.
Operativoparainterceptarla
Tras detectarse la situación, se desplegó un operativo con patrulleros policiales y móviles de seguridad vial del municipio. A pesar de las señales y advertencias, la mujer no detuvo la marcha en ningún momento, ni sobre la calzada ni en la banquina.
De acuerdo con los primeros reportes, no respondía a las indicaciones de los efectivos ni a los gritos de otros automovilistas, lo que reforzó la hipótesis de que se encontraba completamente desorientada.
Un choquedurante eloperativo
Aunque la conductora no sufrió heridas, su circulación en contramano provocó un accidente. A la altura del kilómetro 70, una Toyota Hilux 4x4 impactó contra uno de los patrulleros que participaban del operativo.
La mujer estaba desorientada y no supo retomar el camino correcto del tránsito.
El conductor de la camioneta fue asistido por personal médico, mientras que los policías involucrados también fueron trasladados a un hospital. Según los informes iniciales, ninguno presentaba lesiones de gravedad.
Intervención final
Metros más adelante, las autoridades lograron detener la marcha del vehículo. El test de alcoholemia realizado en el lugar dio negativo, por lo que se descartó la ingesta de alcohol como causa del hecho.
Las primeras evaluaciones indicaron que la mujer no comprendía cómo salir del recorrido en el que se encontraba. La investigación continuará para determinar con precisión qué originó la situación. Por el momento, la conductora quedó detenida.