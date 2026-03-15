Tres jóvenes argentinos murieron en un choque frontal en el sur de Brasil

Un accidente ocurrido en el sur de Brasil causó conmoción tanto en ese país como en la Argentina. Tres jóvenes argentinos murieron tras un choque frontal registrado en una ruta del estado de Río Grande do Sul.
Las víctimas tenían entre 17 y 22 años y eran oriundas de Campo Grande, Misiones. Murieron tras un violento choque frontal ocurrido en una ruta del estado de Río Grande do Sul cuando viajaban hacia Argentina para visitar a sus familias.
Un accidente ocurrido en el sur de Brasil causó conmoción tanto en ese país como en la Argentina. Tres jóvenes argentinos murieron tras un choque frontal registrado en una ruta del estado de Río Grande do Sul.
Las víctimas eran oriundas de la localidad misionera de Campo Grande y se dirigían hacia su provincia natal cuando ocurrió el accidente.
El siniestro ocurrió en la noche del viernes sobre la ruta ERS-324, a la altura del kilómetro 238, en la zona conocida como Linha 20 Parizzi, dentro del municipio de Casca.
El automóvil en el que viajaban los jóvenes, un Volkswagen Fox, colisionó de frente con un Ford Focus que circulaba en sentido contrario. La violencia del impacto provocó la muerte inmediata de tres de los ocupantes del vehículo argentino.
Las víctimas fueron identificadas como Jennifer Celeste Prosin, de 22 años; Jonathan Gabriel Hübscher, también de 22; y Lautaro Mattive, de 17. Los tres eran oriundos de Campo Grande, una localidad ubicada en el centro de la provincia de Misiones.
Según informaron medios locales, los jóvenes residían desde 2022 en el municipio brasileño de Casca, donde se habían instalado por motivos laborales. A pesar de vivir en Brasil desde hacía varios años, mantenían un vínculo estrecho con su ciudad natal y con sus familiares en Misiones.
Al momento del accidente, los tres viajaban hacia la Argentina con la intención de visitar a sus familias. El trayecto entre el lugar donde vivían en Brasil y la provincia de Misiones es relativamente frecuente para quienes trabajan o estudian en esa región fronteriza.
Entre las víctimas había además un vínculo familiar: Jonathan Hübscher y Lautaro Mattive eran hermanos. Jennifer Prosin, por su parte, mantenía una relación con el conductor del vehículo en el que se trasladaban, quien también viajaba en el automóvil al momento del choque.
Tras conocerse la noticia, familiares, amigos y vecinos expresaron su dolor a través de redes sociales. En distintos mensajes recordaron a los jóvenes como personas cercanas y muy queridas dentro de la comunidad, tanto en Misiones como en la ciudad brasileña donde vivían.
La muerte de los tres jóvenes generó una fuerte conmoción en Campo Grande, donde las autoridades locales y los habitantes del lugar siguieron de cerca la evolución de la noticia y comenzaron a organizar distintas muestras de acompañamiento para las familias.
De acuerdo con la información difundida por autoridades brasileñas, el accidente se produjo cerca de las 20 del viernes. El Volkswagen Fox en el que viajaban los argentinos impactó frontalmente contra un Ford Focus que circulaba en sentido contrario sobre la ruta ERS-324.
Las causas del choque aún se encuentran bajo investigación. Peritos y agentes de la policía vial brasileña trabajan para reconstruir lo ocurrido en los segundos previos al impacto y determinar si hubo alguna maniobra que haya provocado la colisión.
Como consecuencia del fuerte impacto, tres de los ocupantes del Volkswagen Fox fallecieron en el lugar. El conductor del vehículo fue trasladado en estado grave a un hospital de la zona para recibir atención médica.
Por su parte, el conductor del Ford Focus —un hombre de 50 años que viajaba solo— también resultó herido y fue derivado a un centro de salud cercano para su evaluación.
El accidente ocurrió en una ruta que atraviesa el interior del estado de Río Grande do Sul y que conecta distintas localidades de esa región del sur de Brasil. En varios tramos se trata de una carretera de doble sentido con circulación frecuente de vehículos particulares y de transporte de carga.
Las autoridades brasileñas trabajaron durante varias horas en el lugar del siniestro para realizar las pericias correspondientes, retirar los vehículos involucrados y restablecer el tránsito en la zona.
Mientras tanto, familiares de las víctimas iniciaron los trámites necesarios para la repatriación de los cuerpos hacia la provincia de Misiones. El proceso requiere la intervención de autoridades judiciales y consulares, además de gestiones administrativas entre ambos países.