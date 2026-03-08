Tragedia

Conmoción en Brasil: murió una influencer en un accidente y su padre se quitó la vida tras enterarse

La creadora de contenido brasileña Karla Thaynnara, de 25 años, falleció en un choque de tránsito. Poco después, su padre —un policía retirado— murió tras conocer la noticia, en un hecho que generó fuerte impacto en redes sociales y en su comunidad.