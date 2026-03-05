Fiesta tras las rejas

Le quitaron el celular a la presa influencer tras el polémico video viral de su festejo de cumpleaños

Paola "Malala" Galeano, condenada por un homicidio en 2013, mostró en TikTok una fiesta con cotillón, música y luces led dentro de la Unidad 40 de Lomas de Zamora. El Servicio Penitenciario Bonaerense intervino tras la masiva difusión de las imágenes.