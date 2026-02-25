Indagaron al "Turu" Mendieta como jefe de una banda narco que operaba en la zona norte de Santa Fe
El acusado participó por videoconferencia desde la cárcel de Piñero en una audiencia realizada ante el juez federal Aldo Alurralde. Su abogado particular sostuvo que la calificación contradice el fallo que ya condenó al resto de la banda. Ofrecían una recompensa de 10 millones de pesos por datos para capturarlo.
Mendieta fue trasladado a Piñero por la Unidad de Captura de Prófugos de Alto Perfil. Imagen: Captura video
La audiencia indagatoria realizada este miércoles en la ciudad de Santa Fe marcó un nuevo capítulo en la causa federal por tráfico de estupefacientes que tiene como principal acusado a Jorge Alberto “Turu” Mendieta, detenido el martes en barrio Las Flores tras permanecer prófugo desde diciembre de 2024.
El acto procesal estuvo a cargo del juez federal Aldo Mario Alurralde, con la intervención del fiscal federal Walter Rodríguez. Mendieta siguió la audiencia por videoconferencia desde la cárcel de Piñero, donde se encuentra alojado desde su captura, mientras que la indagatoria se desarrolló en la sede judicial de Santa Fe.
La indagatoria fue tomada este miércoles por el juez federal Aldo Alurralde. Foto: El Litoral
Asistido por su abogado particular, Claudio Torres del Sel, escuchó la imputación que lo sindica como jefe de una organización dedicada al suministro de estupefacientes en el norte de la capital provincial.
Discusión por la calificación
Tras la audiencia, Torres del Sel cuestionó la atribución legal y sostuvo que “se está violando el principio de congruencia”. El planteo se apoya en una circunstancia reciente: días atrás, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó en juicio abreviado a cuatro integrantes de la estructura investigada.
En ese acuerdo, los acusados admitieron su responsabilidad por confabulación para el tráfico de estupefacientes y tenencia en concurso real, con penas de tres años de prisión —cinco en el caso de un imputado con antecedentes—. Para la defensa, ese encuadre debería proyectarse también sobre la situación de Mendieta.
“Nunca salió de Santa Fe, no era tan difícil encontrarlo”, dijo el abogado Torres del Sel. Foto: Archivo
Mientras sus consortes fueron condenados por confabulación, a él se le continúa atribuyendo el delito de jefe de una organización narcocriminal, figura que supone un mayor grado de responsabilidad y eventualmente una expectativa de pena superior.
El abogado adelantó que solicitará al tribunal oral información sobre el estado de firmeza del fallo para que sea considerado por el juez instructor al momento de resolver la situación procesal.
Además, relativizó la prueba reunida hasta el momento. Señaló que la imputación se apoya esencialmente en intervenciones telefónicas y puso en duda la identificación de su defendido como interlocutor en las escuchas. “Ni siquiera hay pruebas de que sea la persona que habla”, afirmó.
Captura y recompensa
La detención de Mendieta se produjo este martes en los monoblock del barrio Las Flores, en el marco de un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) ejecutado por la Unidad de Captura de Prófugos de Alto Perfil.
El director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, brindó detalles en conferencia de prensa y destacó que la aprehensión fue el resultado de meses de tareas investigativas coordinadas con la Fiscalía Federal.
Para Galfrascoli la detención fue el resultado de meses de tareas investigativas. Foto: Prensa Gobierno
Sobre Mendieta pesaba una recompensa de 10 millones de pesos ofrecida por el Ministerio de Seguridad de la Nación para quienes aportaran datos que permitieran su localización. Desde diciembre de 2024 era considerado uno de los prófugos más buscados en el marco de la causa por tráfico de estupefacientes.
Según Galfrascoli, el procedimiento se desarrolló en un entorno “muy conocido y populoso”, con circulación permanente de personas. Hubo una resistencia inicial que fue rápidamente controlada y la detención se concretó sin heridos. En el departamento se encontraban familiares y otras personas no requeridas por la Justicia, que quedaron a disposición como testigos.
Antecedentes inmediatos
La investigación iniciada en 2024 derivó en una serie de allanamientos realizados el 4 de diciembre del mismo año en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. En esos operativos fueron detenidos varios presuntos integrantes de la organización y se secuestraron dosis de droga —principalmente cocaína, según la hipótesis fiscal—, balanzas, teléfonos celulares y dinero en efectivo.
El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrecía 10 millones de pesos de recompensa por Mendieta. Foto: Archivo
De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, los condenados integraban un engranaje criminal cuyo liderazgo era ejercido por Mendieta. Tras el juicio abreviado, el tribunal dispuso remitir elementos secuestrados al juzgado federal por su vinculación con la investigación principal que apuntaba a su captura.
Ahora, con el principal imputado a disposición de la Justicia, el expediente ingresa en una etapa decisiva. El juez Alurralde deberá resolver su situación procesal, ponderando la imputación como presunto jefe de la organización, la prueba reunida y el antecedente del fallo que recayó sobre el resto de los involucrados.
En ese cruce entre la hipótesis fiscal de liderazgo y la estrategia defensiva que busca equiparar su caso al de los ya condenados por confabulación se definirá el alcance penal de la causa que lo tuvo durante meses como prófugo con recompensa y hoy lo encuentra formalmente indagado.