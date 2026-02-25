Tras su detención

Indagaron al "Turu" Mendieta como jefe de una banda narco que operaba en la zona norte de Santa Fe

El acusado participó por videoconferencia desde la cárcel de Piñero en una audiencia realizada ante el juez federal Aldo Alurralde. Su abogado particular sostuvo que la calificación contradice el fallo que ya condenó al resto de la banda. Ofrecían una recompensa de 10 millones de pesos por datos para capturarlo.