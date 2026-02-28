Puerto Madryn: habló el responsable de la academia tras la muerte de una joven buceadora
El organizador de la actividad brindó su testimonio tras el trágico episodio ocurrido durante una inmersión recreativa, expresó su dolor por lo sucedido y explicó cómo se desarrolló el operativo mientras avanza la investigación judicial.
El titular de la escuela sostuvo que la actividad se realizaba dentro de los parámetros habituales.
El responsable de la academia de buceo que organizó la inmersión en la que murió la influencer Sofía Devries, de 23 años, en Puerto Madryn, habló públicamente por primera vez y expresó su profunda conmoción por lo ocurrido. A través de un mensaje difundido desde los canales oficiales de su empresa, aseguró que el hecho lo afectará de manera permanente.
“Esto me va a atormentar toda la vida”, afirmó, y explicó que desde el primer momento se activaron los protocolos de emergencia previstos para este tipo de situaciones.
Eltestimonio
El titular de la escuela, Alejandro Andrés, sostuvo que la actividad se desarrollaba dentro de los parámetros habituales y en un sitio habilitado para prácticas de buceo. Según su reconstrucción, el descenso se realizó sin inconvenientes y la situación crítica se produjo durante el ascenso.
La joven influencer Sofía Devries, de 23 años, murió mientras buceaba.
“Fue una inmersión normal. El grupo bajó sin problemas y, al momento de subir, se generó la emergencia. Ahí se actuó de inmediato”, explicó. También remarcó que se trató de un episodio completamente inesperado: “Nunca pensamos que podía pasar algo así”.
Condicionesdeseguridad
El responsable señaló que el equipo contaba con instructor, embarcación de apoyo y medidas de seguridad acordes a la actividad. En ese sentido, aseguró que se siguieron todos los procedimientos establecidos. “Se hizo todo lo que indican los protocolos”, afirmó, al describir la experiencia como “desgarradora” para quienes participaron de la inmersión.
El hecho ocurrió en el Golfo Nuevo, en la zona de Punta Cuevas, donde la joven participaba de una inmersión vinculada a una certificación de buceo.
El operativo y lainvestigación
Tras el aviso a las autoridades, la Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo de búsqueda que culminó con el hallazgo del cuerpo a unos 20 metros de profundidad. La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión y descartó la intervención de terceros.
El dueño de la academia de buceo rompió el silencio tras la muerte de la influencer.
Este resultado reforzó la hipótesis de un accidente, aunque la Justicia continúa investigando si se cumplieron todos los protocolos de seguridad y si existió algún tipo de responsabilidad en la organización de la actividad.
Los investigadores analizan especialmente las circunstancias del ascenso y no descartan que la joven haya sufrido una descompensación, desorientación o un episodio de pánico bajo el agua, situaciones que pueden impedir un retorno seguro a la superficie.
El dueño de la academia expresó además su acompañamiento a la familia de la joven. “Estamos destruidos por lo que pasó”, señaló, mientras la causa judicial avanza para esclarecer con precisión lo ocurrido.