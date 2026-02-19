Qué reveló la autopsia de la joven que desapareció mientras buceaba en Puerto Madryn

La joven Sofía Devries, de 23 años, falleció por asfixia por sumersión, según confirmó la autopsia realizada al cuerpo. El informe forense descartó cualquier signo de criminalidad o intervención de terceros, indicando que se trató de un trágico accidente durante una inmersión recreativa en Chubut.
El cuerpo de Sofía fue localizado el miércoles por la tarde a unos 25 metros de profundidad, cerca del Parque Submarino HU SHUN YU 809, uno de los lugares habituales para buceo en la región. La Prefectura Naval Argentina encabezó el operativo, apoyada por el guardacostas GC-65 “Martín García” y tecnología especializada, incluido un vehículo operado de manera remota.
Desaparición
El accidente ocurrió el lunes en la zona de Punta Cuevas, mientras Sofía participaba de una actividad de titulación con otras siete personas. Al finalizar la inmersión, no regresó a la superficie, lo que activó inmediatamente el protocolo de emergencia.
El fiscal aclaró que la causa se inició como una investigación preliminar.
La búsqueda se concentró inicialmente a unos 3,5 kilómetros de la base local de la Prefectura. Durante la noche del lunes, el operativo se interrumpió por la baja visibilidad, pero se reanudó a primera hora del martes, ampliando el área de rastrillaje.
El novio de Sofía, presente durante el accidente, compartió un mensaje en Instagram donde relató lo sucedido y cuestionó la respuesta de las autoridades. “Tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer. ¡Quiero encontrarla!”, escribió, además de criticar lo que consideró una reacción burocrática de la Prefectura y la falta de colaboración con otros buzos locales.
Investigaciónyconclusionesdelfiscal
El fiscal Alex Williams, a cargo de la investigación, explicó que Sofía sufrió una descompensación mientras ascendía durante la inmersión. Su pareja intentó ayudarla a emerger, pero no lo logró. Al alertar a los demás participantes, descendieron nuevamente para buscarla sin éxito.
Encontraron el cuerpo de Sofía Devries, desaparecida durante una práctica de buceo en Puerto Madryn.
La fiscalía secuestró los equipos utilizados durante la práctica, documentación y elementos técnicos para realizar peritajes y reconstruir con precisión el hecho. El resultado de la autopsia, que descartó la participación de terceros, es un elemento clave, aunque la investigación sigue abierta para completar la reconstrucción del accidente.
Durante el operativo, la familia de Sofía viajó a Puerto Madryn y recibió acompañamiento y asistencia de las autoridades, que brindaron apoyo emocional y logístico ante la trágica pérdida.