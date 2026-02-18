Encontraron el cuerpo de Sofía Devries, la turista que había desaparecido durante una práctica de buceo en Puerto Madryn

Encontraron este miércoles el cuerpo de Sofía Devries, la turista de 23 años que había desaparecido durante una práctica de buceo en Puerto Madryn, Chubut. El operativo se concentró en el Golfo Nuevo, donde se le perdió el rastro en una inmersión de aproximadamente 20 metros.
La búsqueda se había iniciado el lunes, tras una salida vinculada a una certificación internacional. Con el correr de las horas, Prefectura desplegó buzos especializados y recursos técnicos para rastrillar el sector señalado por el grupo que participaba de la actividad.
Dónde ocurrió y cómo se activó el operativo
Según los primeros datos, el episodio ocurrió en la zona de Punta Cuevas, dentro del Golfo Nuevo. La alarma se activó cuando, al finalizar la práctica, no se produjo el regreso esperado de la joven y se puso en marcha el protocolo de emergencia.
Con el transcurso de la búsqueda se sumaron equipos especializados para tareas subacuáticas. La confirmación del hallazgo del cuerpo fue informada por medios nacionales y se indicó que fue localizado en el área en la que se concentraban los trabajos.
La causa judicial y las hipótesis iniciales
La investigación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal de Chubut y la Fiscalía de Puerto Madryn analiza las circunstancias de la inmersión y la cadena de cuidados durante la práctica. La línea de trabajo apunta a determinar si existió algún incumplimiento que derive en responsabilidades.
En ese marco, se remarcó que, si se comprobara un delito, sería de carácter culposo, es decir, sin intención. También se esperan peritajes y medidas para reconstruir los momentos previos y el desarrollo de la actividad en el agua.