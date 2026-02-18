Tragedia en Chubut

Encontraron el cuerpo de Sofía Devries, la turista que había desaparecido durante una práctica de buceo en Puerto Madryn

La joven de 23 años era buscada desde el lunes en el Golfo Nuevo. Prefectura localizó el cuerpo en la zona de Punta Cuevas y la Fiscalía de Puerto Madryn investiga si hubo responsabilidades.