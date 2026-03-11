Video

La abogada argentina detenida en Brasil pidió disculpas y confirmó un cambio de defensa

Agostina Páez, detenida en Río de Janeiro con prisión preventiva por injuria racial, publicó un video en redes en el que pidió disculpas, dijo que “desconocía” el alcance del racismo y anunció que cambió de abogada defensora.