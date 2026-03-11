La abogada argentina detenida en Brasil pidió disculpas y confirmó un cambio de defensa

Agostina Páez, abogada argentina detenida en Brasil, difundió un video en redes sociales en el que pidió disculpas públicas, anunció un cambio de defensa y sostuvo que “desconocía” lo que implicaba el racismo. La joven permanece con prisión preventiva en Río de Janeiro, acusada del delito de injuria racial.
En su mensaje, Páez explicó que no había hecho un descargo antes por recomendación de su defensa anterior y que tomó la decisión tras designar una nueva representante legal. Identificó a la abogada Carla Junqueira como su actual defensora.
El video en Instagram y el cambio de defensa
En la grabación, Páez afirmó que conversó con su nueva abogada y que, luego de esa charla, decidió avanzar con un pedido de disculpas. “Ahora cambié la defensa… me explicó que debí haberlo hecho”, expresó.
También sostuvo que su reacción fue “muy grave” y que asume las consecuencias del proceso judicial. En ese tramo, remarcó que no busca justificar lo ocurrido y que su mensaje tiene como objetivo pedir perdón a quienes se sintieron ofendidos.
“Desconocía lo que implicaba el racismo”
En otro fragmento del video, la abogada señaló que, a partir de lo ocurrido, se interiorizó sobre el tema. “Escuché, aprendí y entiendo lo delicado que es”, dijo, al tiempo que indicó que comprendió el impacto que el racismo tiene sobre quienes lo padecen.
Páez agregó que atraviesa el proceso judicial “desde hace más de dos meses” y que la situación fue dura, pero que la obligó a revisar conductas y a “cuidar las palabras”.
Por el momento, la causa continúa bajo trámite en Brasil y la detenida permanece a disposición de la Justicia local, mientras avanza la investigación por el delito imputado.