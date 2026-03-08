El descargo de la abogada argentina detenida en Brasil: denunció que fue “sexualizada y ridiculizada”
Agostina Páez, acusada de injuria racial en Río de Janeiro, difundió un mensaje por el Día Internacional de la Mujer en el que aseguró haber sufrido violencia, amenazas y hostigamiento desde que comenzó el proceso judicial en su contra.
La abogada argentina Agostina Páez, que permanece bajo arresto domiciliario en Río de Janeiro, publicó un mensaje en redes sociales con motivo del Día Internacional de la Mujer en el que relató las situaciones que asegura haber atravesado desde que comenzó el proceso judicial en su contra.
En su descargo, sostuvo que fue objeto de burlas, sexualización y amenazas luego de que se difundiera el video del episodio que derivó en la causa.
La mujer, de 29 años, enfrenta una investigación en Brasilpor presunta injuria racial tras un incidente ocurrido a mediados de enero en un bar del barrio de Ipanema, que fue registrado por cámaras y difundido en redes sociales.
Descargo de la abogada en redes
El mensaje publicado por el Día de la Mujer
En el texto que compartió en su cuenta de Instagram, Páez aseguró haber atravesado momentos difíciles desde que estalló el caso y señaló que vivió distintos episodios de violencia.
“En estos meses conocí una cara muy dura del mundo. Desde el primer momento sufrí violencia”, expresó la abogada en su publicación. También afirmó que muchas personas opinaron sobre el caso sin conocer el contexto completo de lo ocurrido.
Según sostuvo, la exposición mediática del episodio generó una fuerte reacción en redes sociales y la convirtió en blanco de críticas y ataques. En ese sentido, señaló que su imagen y su nombre circularon ampliamente mientras, según su versión, no se difundieron de la misma manera las situaciones que ella asegura haber vivido.
“Muchos hablan pero apenas conocen una pequeña parte de la historia”, escribió. Además, denunció que durante el proceso recibió mensajes ofensivos, amenazas de muerte y agresiones de carácter sexual por parte de usuarios de redes sociales.
En su descargo también cuestionó el desarrollo de la causa judicial, al considerar que no se tuvo en cuenta el contexto en el que ocurrió el episodio. “Siento que quienes deberían actuar con imparcialidad ignoran pruebas y se quedan con unos segundos de video”, expresó.
El episodio que originó la investigación ocurrió en enero pasado en un bar de la zona de Ipanema. Allí, la mujer fue filmada mientras realizaba gestos considerados racistas hacia un trabajador del lugar, lo que motivó una denuncia y la intervención de la justicia brasileña.
A partir de ese hecho, la abogada fue detenida y luego quedó bajo arresto domiciliario en Río de Janeiro. La Justicia le colocó una tobillera electrónica y le retuvo el pasaporte, por lo que no puede abandonar el país mientras se desarrolla el proceso judicial.
En las últimas semanas, su defensa solicitó que se le permitiera regresar a la Argentina para continuar el proceso desde su país de origen. Sin embargo, el Ministerio Público de Río de Janeiro rechazó ese pedido al considerar que su salida podría dificultar el control judicial y el eventual cumplimiento de una condena, dado el carácter del delito investigado.
La legislación brasileña contempla sanciones penales para los delitos vinculados con la discriminación racial, que pueden incluir penas de prisión. Mientras tanto, la causa continúa en etapa de instrucción y todavía no se definió cuándo se realizará la audiencia judicial correspondiente.
En su mensaje, Páez también reflexionó sobre el significado del Día de la Mujer y afirmó que la fecha no debe entenderse como una celebración, sino como una conmemoración vinculada a las luchas contra la violencia y la desigualdad.
“Hay días en los que siento que no puedo más, pero sigo de pie para afrontar lo que me toca”, escribió la abogada en el cierre de su publicación, mientras continúa a la espera de que la justicia brasileña determine los próximos pasos del proceso.