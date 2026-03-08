Mensaje por el Día de la Mujer

El descargo de la abogada argentina detenida en Brasil: denunció que fue “sexualizada y ridiculizada”

Agostina Páez, acusada de injuria racial en Río de Janeiro, difundió un mensaje por el Día Internacional de la Mujer en el que aseguró haber sufrido violencia, amenazas y hostigamiento desde que comenzó el proceso judicial en su contra.