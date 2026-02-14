Reclaman que Cancillería intervenga por la abogada argentina retenida en Brasil

El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, reclamó formalmente que la Cancillería argentina intervenga en la situación judicial de Agostina Páez, una abogada de 29 años que permanece retenida en Brasil.
La nota fue dirigida al canciller Pablo Quirno y solicita que la representación consular garantice el pleno resguardo de sus derechos y garantías, mientras avanza el proceso en Río de Janeiro, donde está acusada de injuria racial por un episodio ocurrido en un bar.
El pedido a Cancillería
En el escrito, Gil Lavedra sostuvo que “pareciera que las restricciones y las medidas cautelares que se están imponiendo lucen como desproporcionadas” y planteó que el expediente podría continuar sin impedir que la joven regrese a la Argentina.
El reclamo fue respaldado también por el Colegio de Abogados de Santiago del Estero, que se sumó a la petición de gestiones oficiales ante Brasil para asegurar garantías y seguimiento consular en el caso.
Familia en Brasil y situación procesal
En las últimas horas, Páez se reencontró con familiares en Río de Janeiro luego de que la Justicia brasileña dejara sin efecto la prisión preventiva, aunque continuaría sujeta a medidas mientras se desarrolla la investigación.
Según los reportes, su padre viajó para acompañarla durante el trámite judicial y expresó que permanecerá el tiempo que sea necesario en Brasil, a la espera de definiciones y de una agenda de reuniones con el consulado.