La Fiscalía de Río de Janeiro le niega la salida del país a la abogada argentina acusada de racismo

La justicia brasileña dictaminó en contra del pedido de Agostina Páez para regresar a Argentina. La joven profesional, que se encuentra retenida desde enero, atraviesa una situación económica crítica mientras espera el juicio por injuria racial, un delito que el país vecino no admite concesiones.