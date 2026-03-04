Ernestina Pais protagonizó un accidente de tránsito y se negó al test de alcoholemia
La conductora chocó contra un auto estacionado en la madrugada porteña. Tras el impacto, rechazó realizarse el control de alcohol en sangre y el test de narcóticos, lo que derivó en el secuestro de su vehículo.
La conductora de televisiónErnestina Pais quedó nuevamente en el centro de la polémica tras protagonizar un siniestro vial en el barrio porteño de Palermo, Buenos Aires. El hecho, ocurrido en las últimas horas, terminó con la intervención de la Policía de la Ciudad y una fuerte sanción administrativa por su negativa a colaborar con las autoridades.
Los detalles del choque
El incidente tuvo lugar durante la madrugada, cuando el vehículo que conducía la periodista colisionó contra un Toyota Etios que se encontraba estacionado sobre la calzada. Si bien no hubo que lamentar heridos, los daños materiales y la conducta de la animadora tras el choque activaron de inmediato el protocolo de las fuerzas de seguridad.
Al arribar el personal de tránsito, se intentó proceder con los exámenes de rigor. Sin embargo, Pais manifestó su rechazo a los procedimientos médicos y preventivos en el lugar.
Negativa al test de alcoholemia
Según el reporte oficial, Ernestina Pais se negó de forma tajante a realizarse el test de alcoholemia y la prueba de narcóticos. En el marco de la legislación vigente, esta actitud se considera una falta grave:
Presunción de falta: Ante la negativa, la ley presume que el conductor se encuentra en infracción, aplicándose las sanciones máximas como si el test hubiera dado positivo.
Sanciones inmediatas: Como consecuencia directa, los agentes procedieron al secuestro de su automóvil y se labró un acta contravencional que podría derivar en la inhabilitación de su licencia de conducir y una multa económica elevada.
Este episodio se suma a otros antecedentes similares de la conductora, lo que despertó un fuerte debate en los programas de espectáculos y redes sociales sobre la responsabilidad al volante. Hasta el momento, Pais ha optado por el silencio y no ha emitido declaraciones en sus canales oficiales.