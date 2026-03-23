Vuelco de camión en la autopista: rescatan a un niño atrapado en la cabina y hay animales sueltos

Lo que en un primer momento parecía un siniestro sin heridos, sumó con el correr de las horas un dato clave: un niño debió ser rescatado tras quedar atrapado en la cabina del camión que volcó en la Autopista Rosario–Santa Fe.
El menor, de 7 años, había quedado con su brazo atrapado. Bomberos trabajaron con herramientas hidráulicas para liberarlo. El camión transportaba 44 vacunos, varios de los cuales quedaron sueltos.
Lo que en un primer momento parecía un siniestro sin heridos, sumó con el correr de las horas un dato clave: un niño debió ser rescatado tras quedar atrapado en la cabina del camión que volcó en la Autopista Rosario–Santa Fe.
El hecho ocurrió este lunes 23 de marzo alrededor de las 04:10 en el kilómetro 44, mano descendente, en jurisdicción de Maciel cuando un camión con acoplado jaula que transportaba ganado vacuno terminó volcado sobre la banquina.
Al arribo de los primeros equipos de emergencia, se constató que dentro del habitáculo había tres ocupantes: una mujer mayor de edad y dos menores, mientras que el conductor ya había logrado salir por sus propios medios.
De inmediato, el personal actuante aseguró la escena y procedió al corte del suministro eléctrico del vehículo para evitar mayores riesgos.
En una primera instancia, los rescatistas lograron retirar a la mujer y a una niña de 3 años sin que estuvieran atrapadas.
Sin embargo, la situación más delicada se dio con el otro menor, de 7 años, quien tenía su brazo derecho atrapado entre el asiento y el parante “B” de la cabina.
Para liberarlo, los bomberos debieron desplegar un trabajo minucioso utilizando herramientas hidráulicas, tijera a batería y un gato mecánico (Jack). Tras varios minutos de tensión, lograron liberar el miembro y trasladar al niño hacia la ambulancia interviniente.
Como consecuencia del vuelco, cerca de diez vacunos escaparon del acoplado y quedaron dispersos sobre la autopista, generando una situación de alto riesgo.
Personal policial trabajó en el lugar para arrear a los animales hacia una zona segura, mientras la empresa concesionaria dispuso el corte total de la circulación de manera preventiva.
El operativo afectó ambos sentidos, con interrupciones entre los kilómetros 30 y 50.
El vehículo involucrado es un camión Mercedes-Benz modelo Axor, color blanco, con acoplado jaula marca Hermann, que transportaba un total de 44 cabezas de ganado.
En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal del corredor vial, unidades de emergencia y Bomberos Voluntarios de Oliveros, quienes tuvieron un rol clave en el rescate del menor.
Aunque inicialmente se informó que no había personas lesionadas, la confirmación del rescate del niño expone la gravedad del episodio, que por momentos tuvo características dramáticas.
El rápido accionar de los equipos de emergencia fue determinante para evitar consecuencias mayores.