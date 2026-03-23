A la altura de Maciel

Vuelco de camión en la autopista: rescatan a un niño atrapado en la cabina y hay animales sueltos

El menor, de 7 años, había quedado con su brazo atrapado. Bomberos trabajaron con herramientas hidráulicas para liberarlo. El camión transportaba 44 vacunos, varios de los cuales quedaron sueltos.