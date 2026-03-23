Sangrienta pelea por un terreno dejó seis heridos en La Barranquera
El incidente se produjo en la zona de la termoeléctrica, en el límite entre Sauce Viejo y Santo Tomé. Entre los heridos hay dos adolescentes. En tanto un hombre permanece internado en el hospital Cullen en grave estado
La Barranquera, el barrio donde se produjo el feroz incidente. Foto:Gentileza
Un conflicto por la posesión de un terreno derivó en un brutal enfrentamiento durante la tarde del domingo en barrio La Barranquera, en la zona de la termoeléctrica, límite entre Sauce Viejo y Santo Tomé. El saldo fue alarmante: seis personas heridas —entre ellas dos menores— con lesiones de distinta gravedad, que incluyeron heridas de arma blanca, fracturas y traumatismos.
Todo ocurrió cerca de las 19, cuando un llamado al 911 alertó sobre un desorden de gran magnitud con varias personas lesionadas. La situación activó de inmediato un operativo conjunto del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé y Sauce Viejo, cuyos móviles acudieron al lugar.
El momento en que los uniformados arriban al Samco de Santo Tomé. Foto: Gentileza
Al arribar, los uniformados se encontraron con una escena caótica: varios individuos presentaban heridas visibles y algunos de ellos en estado delicado. Ante la urgencia, varios fueron trasladados en patrulleros hacia el Samco de Santo Tomé.
Traslados de urgencia y cuadros delicados
En primera instancia, los heridos fueron asistidos en el Samco local, pero con el correr de los minutos y ante la gravedad de algunas lesiones, se dispuso su derivación al hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde permanecen internados en observación.
Entre los lesionados se encuentran: Un adolescente de 15 años con herida de arma blanca y un corte en la cabeza con pérdida de sangre.;un hombre de 40 años con un profundo corte en el brazo izquierdo. Otro sujeto con traumatismo de cráneo y fractura en el hombro.
Los heridos graves fueron derivados al hospital Cullen. Foto: Archivo El Litoral
También debieron recibir asistencia médica un individuo con una herida penetrante en el pulmón derecho y cortes en la espalda y cabeza, un joven de 16 años y una mujer de 26 años.
Las identidades fueron confirmadas por personal policial, mientras se aguarda el parte médico definitivo sobre su evolución.
Disputa territorial
Las primeras averiguaciones apuntan a que el enfrentamiento se habría desatado por una disputa de larga data vinculada a la tenencia de un terreno en la zona. La discusión habría escalado rápidamente hasta convertirse en una agresión generalizada.
La fiscal María Laura Urquiza a cargo de la investigación. Foto: archivo El Litoral
La intervención quedó a cargo de efectivos de la Subcomisaría 16ª, bajo la órbita de la Unidad Regional I. Desde el Comando Radioeléctrico se dio aviso a la fiscal en turno, Dra. Urquiza, quien ordenó preservar la escena y avanzar con la toma de testimonios para esclarecer lo sucedido.
En el lugar también trabajaron peritos de la Policía de Investigaciones (PDI), con tareas de fotografía, planimetría, rastros, huellas y pericias balísticas.
Investigación en curso
Hasta el momento no se informaron personas detenidas ni imputadas, aunque la causa sigue en plena etapa investigativa. No se descartan nuevas medidas en las próximas horas, en función de los elementos que se logren recolectar.
El episodio generó una fuerte conmoción entre los vecinos de La Barranquera, una zona que, según indicaron, viene registrando conflictos recurrentes por tierras.