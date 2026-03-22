Dos detenidos por tentativa de extorsión tras una entrega controlada

La Policía de Investigaciones (PDI), a través del Departamento Complejas Región 1, intervino en una causa por robo de motovehículo que derivó en la detención de dos personas tras un procedimiento de entrega controlada.
La PDI desarticuló una maniobra con intermediarios y detuvo a un joven y un menor. El procedimiento se realizó en Alberdi al 7200 con intervención del fiscal Omar De Pedro.
La Policía de Investigaciones (PDI), a través del Departamento Complejas Región 1, intervino en una causa por robo de motovehículo que derivó en la detención de dos personas tras un procedimiento de entrega controlada.
La investigación se inició a partir de la denuncia por la sustracción de una motocicleta marca Bajaj 250cc, ocurrida el 21 de marzo en un domicilio de la ciudad.
A partir de datos recolectados, los investigadores lograron establecer contacto con personas que actuarían como intermediarias, quienes manifestaban conocer el paradero del rodado, aunque sin precisar su ubicación.
Con conocimiento y autorización del fiscal interviniente, Dr. Omar De Pedro, se diagramó una entrega controlada que se llevó a cabo en calle Alberdi al 7200. En ese marco, personal policial procedió a la aprehensión de dos masculinos que se encontraban en el lugar.
Los detenidos fueron identificados como F.L.C., de 22 años, y un menor de 17 años. Durante el procedimiento secuestraron teléfonos celulares que estaban en poder de los involucrados.
Asimismo, en el transcurso del operativo, se identificó a una mujer vinculada al hecho, a quien se le secuestró un teléfono celular, en el marco de la investigación.
Por disposición del fiscal interviniente, el hombre mayor de edad quedó detenido por el delito de tentativa de extorsión. En cuanto al menor, tomó intervención la justicia de menores, que dispuso su detención y su identificación por tentativa de estafa.