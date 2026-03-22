Disparos al aire, alcohol y seis aprehendidos en un operativo policial

La mañana del domingo en la ciudad volvió a mostrar una postal repetida: detonaciones de arma de fuego, vecinos alarmados y una rápida intervención policial que terminó con varias personas trasladadas a sede policial y un arma secuestrada.
Vecinos alertaron por detonaciones de arma de fuego en la vía pública. La policía detuvo a varias personas y secuestró un arma 9 mm.
La mañana del domingo en la ciudad volvió a mostrar una postal repetida: detonaciones de arma de fuego, vecinos alarmados y una rápida intervención policial que terminó con varias personas trasladadas a sede policial y un arma secuestrada.
Eran las 9:28 cuando un llamado al sistema de emergencias encendió las alarmas. Desde la zona de calle Artigas —sin numeración precisa— entre Estrada y una arteria sin identificar, un vecino advirtió sobre disparos de arma de fuego al aire.
Según el reporte, varias personas se encontraban reunidas en la vía pública, consumiendo alcohol, y en ese contexto habrían comenzado a efectuar detonaciones, generando temor en el barrio.
El móvil 13109 fue comisionado al lugar para verificar la situación. Al arribar, los agentes constataron el escenario denunciado y solicitaron colaboración a otras unidades para controlar a los presentes y asegurar la zona.
El procedimiento se intensificó con la llegada de refuerzos, lo que permitió reducir la situación sin que se reportaran heridos.
Como resultado del operativo, los uniformados procedieron a la aprehensión de seis personas: dos mujeres y cuatro hombres, todos mayores de edad.
Todos quedaron a disposición de la Justicia bajo la figura de abuso de arma, una calificación que contempla el uso indebido de armas de fuego sin causar lesiones.
Durante la intervención, los efectivos realizaron un rastrillaje en la zona y lograron secuestrar un arma de fuego. Se trata de una pistola calibre 9 mm Bersa Thunder Pro, hallada sobre la vereda en calidad de abandono.
El arma fue incautada y será sometida a peritajes para determinar si fue utilizada en los disparos denunciados.
Las actuaciones fueron remitidas a la fiscalía en turno, que deberá avanzar con las medidas procesales correspondientes. No se descarta que se sumen imputaciones en función del avance de la causa.