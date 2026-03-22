En barrio Constituyentes: rompió el vidrio de una camioneta y cayó a las pocas cuadras

Un hombre de 31 años fue aprehendido en la madrugada del domingo, acusado de tentativa de robo, luego de ser señalado como el presunto autor de la rotura del vidrio de una camioneta en barrio Constituyentes. El procedimiento fue realizado por personal de la Brigada Motorizada tras un aviso al 911 y se concretó a pocas cuadras del lugar del hecho.
Todo se inició cerca de las 3.30, cuando una llamada al sistema de emergencias alertó sobre daños en un vehículo estacionado en calle Junín al 2900.
Al arribar, los efectivos constataron la rotura del vidrio de una camioneta, en un claro intento de robo. En el lugar, un testigo, personal de seguridad privada, aportó datos clave sobre el sospechoso, incluyendo características físicas y dirección de fuga.
Mientras tanto, se dispuso una consigna policial para resguardar el vehículo dañado.
Patrullaje y detención
Con los datos aportados, los uniformados desplegaron un patrullaje preventivo por la zona. Minutos después, en inmediaciones de San Martín al 3400, lograron interceptar a un hombre cuyas características coincidían con las brindadas por el testigo.
El sospechoso fue un hombre de 31 años, domiciliado en barrio Villa del Parque.
Si bien al momento de la requisa no se hallaron elementos sustraídos en su poder, la cercanía temporal y geográfica con el hecho, sumado a los testimonios recabados, derivaron en su aprehensión por tentativa de robo.
Investigación en curso
En el marco del operativo también se secuestraron distintos elementos, entre ellos una mochila, un bolso matero, un termo y una linterna, que quedaron a disposición de la investigación.
El detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, previo paso por Medicina Legal, donde se constató que no presentaba lesiones.
Por el momento no se logró dar con el propietario del vehículo afectado, por lo que la causa continúa en etapa investigativa.
Las actuaciones quedaron a disposición de la justicia, que deberá determinar la situación procesal del imputado.