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EPE alerta por estafas y advierte sobre publicidades engañosas en redes y mensajes de Whatsapp

Se trata de ofertas falsas que prometen descuentos en la factura de energía a cambio de datos personales. Mayormente buscan como víctimas a jubilados. Recomiendan no brindar información sensible y utilizar únicamente los canales oficiales.