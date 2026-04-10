La investigación por el faltante de elementos en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal dio un paso clave en las últimas horas cuando la policía desplegó un operativo simultáneo en barrio San José que permitió el secuestro de múltiples objetos de interés para la causa, entre ellos dispositivos electrónicos, municiones y una patente con pedido activo.
Allanamientos por robos en la escuela de la tragedia de San Cristóbal
Los operativos se realizaron en barrio San José de esa ciudad. Dejaron como saldo el secuestro de celulares, tablets, municiones calibre 12 y una patente vinculada a otro delito.
Las actuaciones se iniciaron a partir de denuncias radicadas por padres y alumnos de la institución educativa, quienes alertaron sobre la desaparición de diversos elementos en el establecimiento.
Operativo con múltiples unidades
Siguiendo directivas judiciales, se diligenciaron dos órdenes de allanamiento en distintos domicilios de barrio San José. Del procedimiento participaron efectivos de la Agrupación Unidades de Orden Público, Agrupación Cuerpos, el Grupo de Operaciones Tácticas y el Grupo Técnico Criminalístico.
El despliegue se concretó en horas de la tarde y formó parte de una estrategia coordinada para avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.
Secuestros y hallazgos relevantes
Como resultado de los allanamientos, en una de las viviendas los uniformados secuestraron auriculares, un portasello y una cartuchera con municiones calibre 12.
En el segundo domicilio, en tanto, el procedimiento arrojó un resultado más amplio: ocho teléfonos celulares, dos tablets, un reloj digital, varios pares de auriculares y una patente de motocicleta. Sobre este último elemento, fuentes policiales indicaron que presentaba un pedido de secuestro activo vinculado a un hecho ocurrido en febrero de este año.
Investigación en curso
Todos los elementos incautados fueron trasladados a sede policial, donde se continúan realizando las diligencias de rigor. Los investigadores buscan determinar la procedencia de los objetos y establecer posibles vinculaciones con otros hechos delictivos.
La causa sigue en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, en el marco de un expediente que se originó en el ámbito escolar pero que ahora suma nuevos indicios.