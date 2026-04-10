Avanza el caso

Imputaron al segundo adolescente detenido por el ataque en la escuela de San Cristóbal

El joven fue acusado este jueves en los tribunales sancristobalenses como partícipe secundario del homicidio agravado y de dos tentativas de homicidio agravadas por el tiroteo en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno”. La Fiscalía sostuvo que colaboró con el autor de los disparos, que conocía sus intenciones y que revalidó su delito.